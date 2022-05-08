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В Херсонской области начнут выдавать российские паспорта - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/kherson-1787526771.html
В Херсонской области начнут выдавать российские паспорта
В Херсонской области начнут выдавать российские паспорта - РИА Новости, 08.05.2022
В Херсонской области начнут выдавать российские паспорта
Жители Херсонской области смогут получить российские паспорта уже в этом году, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:30
2022-05-08T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
украина
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Жители Херсонской области смогут получить российские паспорта уже в этом году, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Здесь будут выдаваться российские паспорта. Я думаю, что это произойдет уже в этом году", — сказал он.Стремоусов отметил, что все, кто сейчас находится в регионе, будут иметь право оформить документ.Ранее политик заявил, что пенсии жителям будут выплачиваться в рублях.Российские военные в ходе операции на Украине взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/raspad-1787471602.html
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херсонская область
украина
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в мире, херсонская область , украина, запорожская область
16:30 08.05.2022 (обновлено: 17:35 08.05.2022)
 
В Херсонской области начнут выдавать российские паспорта

В Херсонской области заявили, что в регионе будут выдавать российские паспорта

© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкМужчина с паспортом гражданина России заполняет документ
Мужчина с паспортом гражданина России заполняет документ - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Жители Херсонской области смогут получить российские паспорта уже в этом году, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
"Здесь будут выдаваться российские паспорта. Я думаю, что это произойдет уже в этом году", — сказал он.
Поднятое Знамя Победы в Херсоне - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 09:14В мире
Власти Херсонской области заявили, что распад Украины неизбежен
Стремоусов отметил, что все, кто сейчас находится в регионе, будут иметь право оформить документ.
Ранее политик заявил, что пенсии жителям будут выплачиваться в рублях.
Российские военные в ходе операции на Украине взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьУкраинаЗапорожская область
 
 
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