https://ria.ru/20220508/kherson-1787526771.html

В Херсонской области начнут выдавать российские паспорта

В Херсонской области начнут выдавать российские паспорта - РИА Новости, 08.05.2022

В Херсонской области начнут выдавать российские паспорта

Жители Херсонской области смогут получить российские паспорта уже в этом году, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T16:30

2022-05-08T16:30

2022-05-08T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

херсонская область

украина

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости. Жители Херсонской области смогут получить российские паспорта уже в этом году, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов."Здесь будут выдаваться российские паспорта. Я думаю, что это произойдет уже в этом году", — сказал он.Стремоусов отметил, что все, кто сейчас находится в регионе, будут иметь право оформить документ.Ранее политик заявил, что пенсии жителям будут выплачиваться в рублях.Российские военные в ходе операции на Украине взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/raspad-1787471602.html

https://ria.ru/20220508/pensii-1787518302.html

херсонская область

украина

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, херсонская область , украина, запорожская область