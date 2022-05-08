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Жительницы Херсона передали послание российским военным на передовой - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/kherson-1787509706.html
Жительницы Херсона передали послание российским военным на передовой
Жительницы Херсона передали послание российским военным на передовой - РИА Новости, 08.05.2022
Жительницы Херсона передали послание российским военным на передовой
Жительницы Херсона выразили благодарность российским военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий, принимая участие в операции по денацификации... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T14:08
2022-05-08T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
херсон
донбасс
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ХЕРСОН, 8 мая - РИА Новости. Жительницы Херсона выразили благодарность российским военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий, принимая участие в операции по денацификации Украины, и передали им слова поддержки, передает корреспондент РИА Новости."Передайте, пожалуйста, ребятам слова благодарности и чтобы они не падали духом - в Херсоне есть люди, которые молятся за них. И нашим ангелам-хранителям пвошникам тоже огромное спасибо, что город наш цел", - сказала РИА Новости одна из жительниц.Еще одна девушка рассказала, что многие жители Херсона знают, что на самом деле происходит в Донбассе. "Мы бы вышли в поддержку раньше, но вы понимаете, что нацисты в лучшем случае выгнали бы нас из города в 24 часа. Когда гумпомощь получали, к нам приставали и к молодым мамам, пытались унижать", - говорит она.По словам женщин, сторонники нацистов требовали, чтобы они и все те, кто поддерживает Россию, уехали из города. "Мы отвечали, куда нам уезжать? Россия уже здесь. Мы любим свой город и страну по-настоящему и остались здесь", - добавили они.Жительницы города, как и многие другие граждане, вышли в воскресенье на центральную площадь с георгиевскими лентами и рассказали о планах на 9 мая: принять участие в праздничных мероприятиях, в том числе, в "Бессмертном полку".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/polk-1787493395.html
https://ria.ru/20220508/tsvety-1787461447.html
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в мире, владимир путин, россия, херсон, донбасс
14:08 08.05.2022
 
Жительницы Херсона передали послание российским военным на передовой

Жительницы Херсона передали послание и благодарности российским военным на передовой

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийские военнослужащие в Херсонской области
Российские военнослужащие в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российские военнослужащие в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 8 мая - РИА Новости. Жительницы Херсона выразили благодарность российским военнослужащим, которые находятся в зоне боевых действий, принимая участие в операции по денацификации Украины, и передали им слова поддержки, передает корреспондент РИА Новости.
"Передайте, пожалуйста, ребятам слова благодарности и чтобы они не падали духом - в Херсоне есть люди, которые молятся за них. И нашим ангелам-хранителям пвошникам тоже огромное спасибо, что город наш цел", - сказала РИА Новости одна из жительниц.
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Еще одна девушка рассказала, что многие жители Херсона знают, что на самом деле происходит в Донбассе. "Мы бы вышли в поддержку раньше, но вы понимаете, что нацисты в лучшем случае выгнали бы нас из города в 24 часа. Когда гумпомощь получали, к нам приставали и к молодым мамам, пытались унижать", - говорит она.
По словам женщин, сторонники нацистов требовали, чтобы они и все те, кто поддерживает Россию, уехали из города. "Мы отвечали, куда нам уезжать? Россия уже здесь. Мы любим свой город и страну по-настоящему и остались здесь", - добавили они.
Жительницы города, как и многие другие граждане, вышли в воскресенье на центральную площадь с георгиевскими лентами и рассказали о планах на 9 мая: принять участие в праздничных мероприятиях, в том числе, в "Бессмертном полку".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияХерсонДонбасс
 
 
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