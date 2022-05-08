https://ria.ru/20220508/kherson-1787504911.html

Жители Херсона принесли цветы на фотовыставку о событиях в Донбассе

Жители Херсона принесли цветы на фотовыставку о событиях в Донбассе - РИА Новости, 08.05.2022

Жители Херсона принесли цветы на фотовыставку о событиях в Донбассе

Фотовыставка, рассказывающая о преступлениях украинских войск в Донбассе, открылась в центре Херсона, взятого под контроль Вооруженных сил РФ. Жители города... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T13:27

2022-05-08T13:27

2022-05-08T15:25

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

донбасс

украина

россия

нато

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ХЕРСОН, 8 мая - РИА Новости. Фотовыставка, рассказывающая о преступлениях украинских войск в Донбассе, открылась в центре Херсона, взятого под контроль Вооруженных сил РФ. Жители города несли цветы и не могли сдержать слезы, передает корреспондент РИА Новости."Эта выставка посвящена той необъявленной восьмилетней войне, которую ведет киевская хунта против собственных граждан Донбасса. На Украине некоторые пытались это назвать взрывами кондиционеров, самообстрелами и самоподжогами. Эта выставка направлена на то, чтобы показать тем людям, которые, может быть, не видели тех ужасных кадров и не знают о них", - рассказала РИА Новости начальник отдела образования, культуры и спорта военно-гражданской администрации города Каховка Ирина Махнева.Махнева также отметила, что многие пришедшие на выставку не могли сдержать слезы. "Большинство людей знает, что происходило. У кого-то родственники живут там. И люди говорят: "у нас в Горловке, у нас в Донецке и мы знаем, что там происходит", - добавила она.Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Стремоусов Кирилл в свою очередь в разговоре с РИА Новости призвал не бояться фашизма и быть уверенными в стабильном и мирном будущем."Помните, что историю напишут победители. Историю напишем мы, как это делали столетия наши деды. Нас никто не заставит, как некоторые говорят, быть проевропейскими. Мы свободные люди и мы единственный народ на планете Земля, который никто и никогда не смог поставить на колени", - сказал Стремоусов.Житель Херсона Сергей Мороз в свою очередь рассказал РИА Новости, что очень важно, чтобы люди узнали правду о Донбассе. "Чтобы они увидели, что Украина творила все эти годы с Донбассом. Смотря на эти фотографии, сердце обливается кровью, мы спокойно не можем смотреть. Убитые дети и женщины. Просто чувства переполняют. Это очень прискорбно, что Украина так поступала с Донбассом", - сказал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждался в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжались перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполнял минские соглашения и затягивал переговоры по урегулированию конфликта, а на этом фоне из НАТО перебрасывали технику к границам РФ.В феврале этого года Россия начала на Украине военную операцию. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/kherson-1787509706.html

https://ria.ru/20220508/tsvety-1787461447.html

https://ria.ru/20220507/kherson-1787437553.html

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Фотовыставка в центре Херсона, посвященная событиям последних восьми лет в Донбассе Фотовыставка, рассказывающая о преступлениях украинских войск в Донбассе, открылась в центре Херсона, взятого под контроль Вооруженных сил РФ. Жители города несли цветы и не могли сдержать слезы, передает корреспондент РИА Новости. "Эта выставка посвящена той необъявленной восьмилетней войне, которую ведет киевская хунта против собственных граждан Донбасса. На Украине некоторые пытались это назвать взрывами кондиционеров, самообстрелами и самоподжогами. Эта выставка направлена на то, чтобы показать тем людям, которые, может быть, не видели тех ужасных кадров и не знают о них", - рассказала РИА Новости начальник отдела образования, культуры и спорта военно-гражданской администрации города Каховка Ирина Махнева. 2022-05-08T13:27 true PT2M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донбасс, украина, россия, нато