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Митрополит объяснил, в чем опасность введения смертной казни - РИА Новости, 08.05.2022
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Религия
https://ria.ru/20220508/kazn-1787564694.html
Митрополит объяснил, в чем опасность введения смертной казни
Митрополит объяснил, в чем опасность введения смертной казни - РИА Новости, 08.05.2022
Митрополит объяснил, в чем опасность введения смертной казни
Введение смертной казни, которая была одобрена Верхней палатой парламента Белоруссии, опасно, учитывая возможность судебной ошибки, которую уже невозможно... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T22:30
2022-05-08T22:30
религия
белоруссия
русская православная церковь
митрополит волоколамский иларион
общество
религия
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Введение смертной казни, которая была одобрена Верхней палатой парламента Белоруссии, опасно, учитывая возможность судебной ошибки, которую уже невозможно исправить, рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в передаче "Церковь и мир".В конце апреля депутаты Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о поправках в уголовный кодекс, предполагающий возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов. Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект."Почему смертная казнь опасна? Потому что всегда существует опасность судебной ошибки. В истории Советского Союза был период, когда массово совершали смертные казни, а потом государству пришлось реабилитировать тех людей, которые были несправедливо казнены. Дело в том, что эта реабилитация не может помочь человеку, которого лишили жизни, хотя бы один этот фактор должен заставлять законодателей задумываться о том, что может произойти судебная ошибка", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей об отношении церкви к смертной казни.Митрополит отметил, что официальная позиция РПЦ о смертной казни выражена в документе "Основа социальной концепции Русской православной церкви", который был принят в 2000 году. "Церковь может здесь только напоминать о той ответственности, которую несут судебные органы и исполнительные органы за жизнь каждого человека", - сказал митрополит.Законопроектом "предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей: покушения на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ, покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка".
https://ria.ru/20220129/nakazanie-1770139625.html
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белоруссия, русская православная церковь, митрополит волоколамский иларион, общество, религия
22:30 08.05.2022
 
Митрополит объяснил, в чем опасность введения смертной казни

Митрополит Иларион: введение смертной казни опасно возможностью судебной ошибки

© предоставлено ОВЦС МПГлава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
© предоставлено ОВЦС МП
Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Введение смертной казни, которая была одобрена Верхней палатой парламента Белоруссии, опасно, учитывая возможность судебной ошибки, которую уже невозможно исправить, рассказал председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) в передаче "Церковь и мир".
В конце апреля депутаты Белоруссии приняли в двух чтениях законопроект о поправках в уголовный кодекс, предполагающий возможность применения смертной казни за покушение на совершение терактов. Верхняя палата парламента Белоруссии одобрила законопроект.
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"Почему смертная казнь опасна? Потому что всегда существует опасность судебной ошибки. В истории Советского Союза был период, когда массово совершали смертные казни, а потом государству пришлось реабилитировать тех людей, которые были несправедливо казнены. Дело в том, что эта реабилитация не может помочь человеку, которого лишили жизни, хотя бы один этот фактор должен заставлять законодателей задумываться о том, что может произойти судебная ошибка", - сказал митрополит Иларион в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", отвечая на вопрос ведущей об отношении церкви к смертной казни.
Митрополит отметил, что официальная позиция РПЦ о смертной казни выражена в документе "Основа социальной концепции Русской православной церкви", который был принят в 2000 году. "Церковь может здесь только напоминать о той ответственности, которую несут судебные органы и исполнительные органы за жизнь каждого человека", - сказал митрополит.
Законопроектом "предусматривается, что смертная казнь за приготовление к преступлению и покушение на преступление не назначается, за исключением сопряженных с гибелью людей: покушения на совершение убийства представителя иностранного государства или международной организации в целях провокации международных осложнений или войны, покушения на совершение акта международного терроризма или акта терроризма с применением объектов атомной энергии, с использованием радиоактивных веществ или ядерных материалов, химических или биологических веществ, покушения на совершение убийства государственного или общественного деятеля в связи с его государственной или общественной деятельностью в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, устрашения населения, дестабилизации общественного порядка".
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