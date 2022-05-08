https://ria.ru/20220508/javelin-1787465418.html

Javelin бесполезен в городских боях, заявил пленный украинский комбриг

Javelin бесполезен в городских боях, заявил пленный украинский комбриг - РИА Новости, 08.05.2022

Javelin бесполезен в городских боях, заявил пленный украинский комбриг

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin бесполезен в городских боях, постоянно "что-то мешает", следует из показаний пленного... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:09

2022-05-08T08:09

2022-05-08T12:17

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javelin (птрк)

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Американский переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin бесполезен в городских боях, постоянно "что-то мешает", следует из показаний пленного командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка, видео с которым снято в одном из населенных пунктов ДНР.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", который расположен северо-западнее "Азовстали", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."Да, были у нас Javelin, были… Как я уже говорил, Javelin себя никак не зарекомендовали, особенно в процессе городских боев. Не смогли мы сделать ни одного пуска. То есть, как по мне, в процессе города абсолютно бесполезное оружие. Потому что постоянно что-то мешало, и так далее…" - пожаловался он."Были другого типа гранатометы. Скажем так, в незначительном количестве, на уровне наших РПГ-18, РПГ-22, вот такого же плана. Ручная противотанковая граната... Ну, подобная немецкая была, я же говорю, уровня РПГ-22, ручная противотанковая граната", - добавил Баранюк.По его словам, были и другие гранатометы, которые использовали чаще, чем Javelin, но и у них были свои недостатки: на холоде разряжалась батарея, в результате невозможно было осуществить пуск.

https://ria.ru/20220508/mariupol-1787464940.html

https://ria.ru/20220508/mariupol-1787464442.html

мариуполь

украина

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"Абсолютно бесполезное оружие" – военнопленный о Javelin в условиях города Javelin бесполезен в городских боях, постоянно "что-то мешает", следует из показаний пленного командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Владимира Баранюка, видео с которым снято в одном из населенных пунктов ДНР 2022-05-08T08:09 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, украина, javelin (птрк)