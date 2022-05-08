https://ria.ru/20220508/istyazanie-1787521431.html

Жителя Петербурга подозревают в истязании детей сожительницы

Жителя Петербурга подозревают в истязании детей сожительницы - РИА Новости, 08.05.2022

Жителя Петербурга подозревают в истязании детей сожительницы

Почтальона из Петербурга задержали по подозрению в истязании двоих сыновей своей сожительницы, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по Петербургу. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:44

2022-05-08T15:44

2022-05-08T15:47

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 мая - РИА Новости. Почтальона из Петербурга задержали по подозрению в истязании двоих сыновей своей сожительницы, сообщили в пресс-службе ГСУСК РФ по Петербургу. "Возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, работающего почтальоном, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - сообщает пресс-служба.По версии следствия, он в апреле-мае 2022 года в квартире одного из домов, расположенного на проспекте Наставников, систематически наносил побои сыновьям своей сожительницы 2009 и 2019 годов рождения.В настоящее время он задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняют в СК.

https://ria.ru/20220505/izbienie-1787073705.html

россия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург