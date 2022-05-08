https://ria.ru/20220508/irpen-1787531768.html

Премьер Канады посетил Ирпень в Киевской области, заявил мэр города

Премьер Канады посетил Ирпень в Киевской области, заявил мэр города - РИА Новости, 08.05.2022

Премьер Канады посетил Ирпень в Киевской области, заявил мэр города

Премьер Канады Джастин Трюдо в воскресенье посетил город Ирпень в Киевской области, здесь рассчитывают на его содействие в восстановлении ирпенской... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T17:14

2022-05-08T17:14

2022-05-08T17:14

в мире

джастин трюдо

михаил мизинцев

владимир путин

украина

канада

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо в воскресенье посетил город Ирпень в Киевской области, здесь рассчитывают на его содействие в восстановлении ирпенской инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Маркушин.По словам Маркушина, Трюдо приехал в Ирпень, чтобы увидеть последствия якобы проведения российской спецоперации. В этом городе, как ранее заявлял начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, киевский режим в апреле готовил провокацию с постановочными съемками для обвинения России."Только что имел честь говорить с премьером Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень… Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время", - написал Маркушин в Facebook*.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787527881.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220506/zelenskiy-1787280357.html

украина

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джастин трюдо, михаил мизинцев, владимир путин, украина, канада, россия