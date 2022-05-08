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Премьер Канады посетил Ирпень в Киевской области, заявил мэр города - РИА Новости, 08.05.2022
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Премьер Канады посетил Ирпень в Киевской области, заявил мэр города
Премьер Канады посетил Ирпень в Киевской области, заявил мэр города - РИА Новости, 08.05.2022
Премьер Канады посетил Ирпень в Киевской области, заявил мэр города
Премьер Канады Джастин Трюдо в воскресенье посетил город Ирпень в Киевской области, здесь рассчитывают на его содействие в восстановлении ирпенской... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:14
2022-05-08T17:14
в мире
джастин трюдо
михаил мизинцев
владимир путин
украина
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо в воскресенье посетил город Ирпень в Киевской области, здесь рассчитывают на его содействие в восстановлении ирпенской инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Маркушин.По словам Маркушина, Трюдо приехал в Ирпень, чтобы увидеть последствия якобы проведения российской спецоперации. В этом городе, как ранее заявлял начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, киевский режим в апреле готовил провокацию с постановочными съемками для обвинения России."Только что имел честь говорить с премьером Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень… Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время", - написал Маркушин в Facebook*.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, джастин трюдо, михаил мизинцев, владимир путин, украина, канада, россия
17:14 08.05.2022
 
Премьер Канады посетил Ирпень в Киевской области, заявил мэр города

Мэр Ирпени Маркушин сообщил, что премьер Канады Трюдо посетил город

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащие ВСУ в Киевской области
Военнослужащие ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащие ВСУ в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер Канады Джастин Трюдо в воскресенье посетил город Ирпень в Киевской области, здесь рассчитывают на его содействие в восстановлении ирпенской инфраструктуры, сообщил мэр города Александр Маркушин.
По словам Маркушина, Трюдо приехал в Ирпень, чтобы увидеть последствия якобы проведения российской спецоперации. В этом городе, как ранее заявлял начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, киевский режим в апреле готовил провокацию с постановочными съемками для обвинения России.
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"Только что имел честь говорить с премьером Канады Джастином Трюдо. Он приехал в Ирпень… Надеюсь на поддержку господина Джастина Трюдо в организации усилий украинской диаспоры в Канаде по восстановлению объектов инфраструктуры в Ирпене. С соответствующими официальными письмами Ирпень обратится уже в ближайшее время", - написал Маркушин в Facebook*.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреДжастин ТрюдоМихаил МизинцевВладимир ПутинУкраинаКанадаРоссия
 
 
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