https://ria.ru/20220508/irkutsk-1787461744.html
При пожаре в Иркутской области погибли два человека
При пожаре в Иркутской области погибли два человека - РИА Новости, 08.05.2022
При пожаре в Иркутской области погибли два человека
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во время пожара в дачном поселке Братского района погибли два человека. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T07:21
2022-05-08T07:21
2022-05-08T07:21
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во время пожара в дачном поселке Братского района погибли два человека.Ранее сообщалось об одном погибшем.В Иркутской области в субботу пожарные ликвидировали крупные очаги возгорания в двух населенных пунктах. В поселке Половино-Черемхово Тайшетского района сгорело восемь домов и школа, в дачном поселке Моргудон Братского района пожар уничтожил 35 домов. Оба пожара ликвидированы ночью в воскресенье. На момент тушения было известно об одном погибшем."СНТ Моргудон. Работы на месте велись всю ночь. Ликвидируются последствия. По словам мэра Братска С.В. Серебренникова, есть два погибших", - написал в Telegram Кобзев.По предварительным данным, причина пожара - человеческий фактор. Возбуждены уголовные дела.Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе действует режим ЧС.
https://ria.ru/20220508/pozharnye-1787461613.html
иркутская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
При пожаре в Иркутской области погибли два человека
При пожаре в дачном поселке Братского района Иркутской области погибли два человека
ИРКУТСК, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во время пожара в дачном поселке Братского района погибли два человека.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
В Иркутской области
в субботу пожарные ликвидировали крупные очаги возгорания в двух населенных пунктах. В поселке Половино-Черемхово Тайшетского района сгорело восемь домов и школа, в дачном поселке Моргудон Братского района пожар уничтожил 35 домов. Оба пожара ликвидированы ночью в воскресенье. На момент тушения было известно об одном погибшем.
"СНТ Моргудон. Работы на месте велись всю ночь. Ликвидируются последствия. По словам мэра Братска С.В. Серебренникова, есть два погибших", - написал в Telegram Кобзев.
По предварительным данным, причина пожара - человеческий фактор. Возбуждены уголовные дела.
Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе действует режим ЧС.