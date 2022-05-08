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При пожаре в Иркутской области погибли два человека - РИА Новости, 08.05.2022
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При пожаре в Иркутской области погибли два человека
При пожаре в Иркутской области погибли два человека - РИА Новости, 08.05.2022
При пожаре в Иркутской области погибли два человека
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во время пожара в дачном поселке Братского района погибли два человека. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T07:21
2022-05-08T07:21
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во время пожара в дачном поселке Братского района погибли два человека.Ранее сообщалось об одном погибшем.В Иркутской области в субботу пожарные ликвидировали крупные очаги возгорания в двух населенных пунктах. В поселке Половино-Черемхово Тайшетского района сгорело восемь домов и школа, в дачном поселке Моргудон Братского района пожар уничтожил 35 домов. Оба пожара ликвидированы ночью в воскресенье. На момент тушения было известно об одном погибшем."СНТ Моргудон. Работы на месте велись всю ночь. Ликвидируются последствия. По словам мэра Братска С.В. Серебренникова, есть два погибших", - написал в Telegram Кобзев.По предварительным данным, причина пожара - человеческий фактор. Возбуждены уголовные дела.Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе действует режим ЧС.
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происшествия, иркутская область
07:21 08.05.2022
 
При пожаре в Иркутской области погибли два человека

При пожаре в дачном поселке Братского района Иркутской области погибли два человека

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сотрудник пожарной службы . Архивное фото
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ИРКУТСК, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во время пожара в дачном поселке Братского района погибли два человека.
Ранее сообщалось об одном погибшем.
В Иркутской области в субботу пожарные ликвидировали крупные очаги возгорания в двух населенных пунктах. В поселке Половино-Черемхово Тайшетского района сгорело восемь домов и школа, в дачном поселке Моргудон Братского района пожар уничтожил 35 домов. Оба пожара ликвидированы ночью в воскресенье. На момент тушения было известно об одном погибшем.
"СНТ Моргудон. Работы на месте велись всю ночь. Ликвидируются последствия. По словам мэра Братска С.В. Серебренникова, есть два погибших", - написал в Telegram Кобзев.
По предварительным данным, причина пожара - человеческий фактор. Возбуждены уголовные дела.
Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе действует режим ЧС.
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