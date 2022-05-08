https://ria.ru/20220508/irkutsk-1787461744.html

При пожаре в Иркутской области погибли два человека

При пожаре в Иркутской области погибли два человека - РИА Новости, 08.05.2022

При пожаре в Иркутской области погибли два человека

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во время пожара в дачном поселке Братского района погибли два человека. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T07:21

2022-05-08T07:21

2022-05-08T07:21

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 8 мая – РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что во время пожара в дачном поселке Братского района погибли два человека.Ранее сообщалось об одном погибшем.В Иркутской области в субботу пожарные ликвидировали крупные очаги возгорания в двух населенных пунктах. В поселке Половино-Черемхово Тайшетского района сгорело восемь домов и школа, в дачном поселке Моргудон Братского района пожар уничтожил 35 домов. Оба пожара ликвидированы ночью в воскресенье. На момент тушения было известно об одном погибшем."СНТ Моргудон. Работы на месте велись всю ночь. Ликвидируются последствия. По словам мэра Братска С.В. Серебренникова, есть два погибших", - написал в Telegram Кобзев.По предварительным данным, причина пожара - человеческий фактор. Возбуждены уголовные дела.Из-за неблагоприятных погодных условий в регионе действует режим ЧС.

https://ria.ru/20220508/pozharnye-1787461613.html

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, иркутская область