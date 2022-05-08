https://ria.ru/20220508/gumpomosch-1787562338.html

Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 08.05.2022

Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гумпомощи

Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T21:57

2022-05-08T21:57

2022-05-08T21:57

специальная военная операция на украине

в мире

украина

херсонская область

донецкая народная республика

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787517636_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04ebd8eebe79513f520ed5832d74ef15.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 530,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 983 гуманитарные акции", - рассказал Мизинцев.Он уточнил, что за истекшие сутки проведены две гумакции – в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 95 тонн гуманитарной помощи.В настоящее время проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передаются 233 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.

украина

херсонская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, херсонская область , донецкая народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)