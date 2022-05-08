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Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/gumpomosch-1787562338.html
Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гумпомощи - РИА Новости, 08.05.2022
Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гумпомощи
Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:57
2022-05-08T21:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
донецкая народная республика
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 530,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 983 гуманитарные акции", - рассказал Мизинцев.Он уточнил, что за истекшие сутки проведены две гумакции – в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 95 тонн гуманитарной помощи.В настоящее время проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передаются 233 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
украина
херсонская область
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в мире, украина, херсонская область , донецкая народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:57 08.05.2022
 
Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гумпомощи

Минобороны: Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гумпомощи

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области
Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ раздает российскую гуманитарную помощь жителям одного из сел в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия со 2 марта доставила на Украину более 18,5 тысячи тонн гуманитарной помощи, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта, Российской Федерацией на Украину уже доставлено 18 530,6 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 983 гуманитарные акции", - рассказал Мизинцев.
Он уточнил, что за истекшие сутки проведены две гумакции – в Донецкой Народной Республике и Херсонской области, в ходе которых мирному населению передано 95 тонн гуманитарной помощи.
В настоящее время проводятся пять гуманитарных акций в Донецкой, Луганской народных республиках и Херсонской области, в ходе которых населению передаются 233 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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