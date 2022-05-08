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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 08.05.2022
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 08.05.2022
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Дождь, гроза, сильный ветер ожидаются в Москве 8 мая, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:39
2022-05-08T13:39
общество
москва
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дождь, гроза, сильный ветер ожидаются в Москве 8 мая, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."По прогнозам синоптиков, сегодня с 14.00 до 19.00 в Москве ожидаются дождь, гроза, сильный ветер", - говорится в сообщении.В дептрансе призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров на дорогах, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
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общество, москва, день победы
13:39 08.05.2022
 
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 8 мая

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дождь, гроза, сильный ветер ожидаются в Москве 8 мая, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"По прогнозам синоптиков, сегодня с 14.00 до 19.00 в Москве ожидаются дождь, гроза, сильный ветер", - говорится в сообщении.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
12:49День Победы — 2022
В Москве в День Победы пройдет кратковременный дождь
В дептрансе призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров на дорогах, а также парковать автомобили вдали от деревьев.
 
ОбществоМоскваДень Победы
 
 
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