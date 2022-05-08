https://ria.ru/20220508/groza-1787505977.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 08.05.2022

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Дождь, гроза, сильный ветер ожидаются в Москве 8 мая, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T13:39

2022-05-08T13:39

2022-05-08T13:39

общество

москва

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Дождь, гроза, сильный ветер ожидаются в Москве 8 мая, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."По прогнозам синоптиков, сегодня с 14.00 до 19.00 в Москве ожидаются дождь, гроза, сильный ветер", - говорится в сообщении.В дептрансе призвали водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров на дорогах, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

https://ria.ru/20220508/pogoda-1787499415.html

москва

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, день победы