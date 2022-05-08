Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли из "Града" Горловку - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/gorlovka-1787525121.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Горловку
Украинские войска обстреляли из "Града" Горловку - РИА Новости, 08.05.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:20
2022-05-08T18:27
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787538372_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2ad574d53f075d86c5bbe1c4f272ce94.jpg
ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 15:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.Ранее сегодня ВСУ уже обстреляли Донецк, Гольмовский, Старомихайловку, Ясиноватую, Железную Балку, Луганское в ДНР и Новогригоровку в ЛНР.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/kremennaya-1787463774.html
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787538372_301:259:1235:960_1920x0_80_0_0_6f50a2da71dcc0ab21aeef6249abb6d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика
16:20 08.05.2022 (обновлено: 18:27 08.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли из "Града" Горловку

ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Горловке

© Фото : @DNR_SCKK/TelegramПоследствия обстрела Горловки со стороны украинских войск
Последствия обстрела Горловки со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Фото : @DNR_SCKK/Telegram
Последствия обстрела Горловки со стороны украинских войск
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 15:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 07:55Специальная военная операция на Украине
Житель Кременной рассказал об обстрелах города со стороны ВСУ
Ранее сегодня ВСУ уже обстреляли Донецк, Гольмовский, Старомихайловку, Ясиноватую, Железную Балку, Луганское в ДНР и Новогригоровку в ЛНР.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.05.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала