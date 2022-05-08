https://ria.ru/20220508/gorlovka-1787525121.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Горловку

Украинские войска обстреляли из "Града" Горловку - РИА Новости, 08.05.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T16:20

2022-05-08T16:20

2022-05-08T18:27

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив десять ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: 15:50 (совпадает с мск) — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено десять ракет из БМ-21 "Град", — говорится в заявлении в официальном Telegram-канале.Ранее сегодня ВСУ уже обстреляли Донецк, Гольмовский, Старомихайловку, Ясиноватую, Железную Балку, Луганское в ДНР и Новогригоровку в ЛНР.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка — один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе ее население насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/kremennaya-1787463774.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, донецкая народная республика