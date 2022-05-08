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Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов" - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/gorlovka-1787499639.html
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов"
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов" - РИА Новости, 08.05.2022
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов"
Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T12:51
2022-05-08T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/detsad-1787490247.html
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в мире, горловка, украина
12:51 08.05.2022 (обновлено: 13:00 08.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку из "Градов"

Украинские войска выпустили 40 ракет из "Градов" по Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль аварийной газовой службы возле жилого дома, пострадавшего в результате обстрелов Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой народной республике, выпустив 40 ракет из реактивных систем залпового огня "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка, выпущено 40 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка – один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраина
 
 
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