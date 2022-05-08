11:22 08.05.2022 (обновлено: 11:23 08.05.2022)
Украинские войска обстреляли здание детсада в Горловке
Украинские войска обстреляли здание детсада в Горловке, повреждено остекление
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли здание детского сада в Горловке, повреждено остекление, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР.
"ВФУ обстреляли здание детсада в Горловке. В результате обстрела по ул. Переяславской повреждено остекление детского сада №51", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса