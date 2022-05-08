Новым главой администрации Гонконга стал Джон Ли
Новым главой администрации Гонконга стал бывший секретарь по вопросам безопасности Джон Ли
Вид с моря на Гонконг. Архивное фото
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Бывший секретарь по вопросам безопасности Джон Ли избран новым главой администрации Гонконга на безальтернативных выборах.
"Сегодня Джон Ли победил на выборах главы исполнительной власти 2022 года, набрав 1416 голосов "поддержки" от членов коллегии выборщиков", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации Гонконга в воскресенье.
Основной участок для голосования выборщиков работал с 9.00 до 11.30 по местному времени, голосование проходило, по сути, в формате референдума, в бюллетенях под именем Джона Ли нужно было выбрать "поддерживаю" или "не поддерживаю".
Первые после реформы избирательной системы выборы главы администрации Гонконга изначально должны были состояться 27 марта, однако на фоне критической эпидемиологической ситуации в городе были перенесены на 8 мая.
Глава администрации Гонконга избирается на пять лет коллегией выборщиков и утверждается центральным правительством Китая. Численность коллегии выборщиков составляет 1,5 тысячи человек (до реформы их было 1,2 тысячи), в нее входят представители промышленных, банковских, профессиональных, религиозных кругов, а также члены парламента, местных организаций. Выборы главы администрации проходили посредством анонимного голосования, у каждого выборщика один голос. Для победы кандидат должен набрать более 750 голосов.
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