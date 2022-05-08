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Новым главой администрации Гонконга стал Джон Ли - РИА Новости, 08.05.2022
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Новым главой администрации Гонконга стал Джон Ли
Новым главой администрации Гонконга стал Джон Ли - РИА Новости, 08.05.2022
Новым главой администрации Гонконга стал Джон Ли
Бывший секретарь по вопросам безопасности Джон Ли избран новым главой администрации Гонконга на безальтернативных выборах. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:25
2022-05-08T08:25
в мире
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китай
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Бывший секретарь по вопросам безопасности Джон Ли избран новым главой администрации Гонконга на безальтернативных выборах."Сегодня Джон Ли победил на выборах главы исполнительной власти 2022 года, набрав 1416 голосов "поддержки" от членов коллегии выборщиков", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации Гонконга в воскресенье.Основной участок для голосования выборщиков работал с 9.00 до 11.30 по местному времени, голосование проходило, по сути, в формате референдума, в бюллетенях под именем Джона Ли нужно было выбрать "поддерживаю" или "не поддерживаю".Первые после реформы избирательной системы выборы главы администрации Гонконга изначально должны были состояться 27 марта, однако на фоне критической эпидемиологической ситуации в городе были перенесены на 8 мая.Глава администрации Гонконга избирается на пять лет коллегией выборщиков и утверждается центральным правительством Китая. Численность коллегии выборщиков составляет 1,5 тысячи человек (до реформы их было 1,2 тысячи), в нее входят представители промышленных, банковских, профессиональных, религиозных кругов, а также члены парламента, местных организаций. Выборы главы администрации проходили посредством анонимного голосования, у каждого выборщика один голос. Для победы кандидат должен набрать более 750 голосов.
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в мире, гонконг, китай
08:25 08.05.2022
 
Новым главой администрации Гонконга стал Джон Ли

Новым главой администрации Гонконга стал бывший секретарь по вопросам безопасности Джон Ли

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Бывший секретарь по вопросам безопасности Джон Ли избран новым главой администрации Гонконга на безальтернативных выборах.
"Сегодня Джон Ли победил на выборах главы исполнительной власти 2022 года, набрав 1416 голосов "поддержки" от членов коллегии выборщиков", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации Гонконга в воскресенье.
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Основной участок для голосования выборщиков работал с 9.00 до 11.30 по местному времени, голосование проходило, по сути, в формате референдума, в бюллетенях под именем Джона Ли нужно было выбрать "поддерживаю" или "не поддерживаю".
Первые после реформы избирательной системы выборы главы администрации Гонконга изначально должны были состояться 27 марта, однако на фоне критической эпидемиологической ситуации в городе были перенесены на 8 мая.
Глава администрации Гонконга избирается на пять лет коллегией выборщиков и утверждается центральным правительством Китая. Численность коллегии выборщиков составляет 1,5 тысячи человек (до реформы их было 1,2 тысячи), в нее входят представители промышленных, банковских, профессиональных, религиозных кругов, а также члены парламента, местных организаций. Выборы главы администрации проходили посредством анонимного голосования, у каждого выборщика один голос. Для победы кандидат должен набрать более 750 голосов.
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