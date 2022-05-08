https://ria.ru/20220508/golod-1787490056.html

В Германии заявили об угрозе сильнейшего голода со времен Второй мировой

В Германии заявили об угрозе сильнейшего голода со времен Второй мировой - РИА Новости, 08.05.2022

В Германии заявили об угрозе сильнейшего голода со времен Второй мировой

Кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, а также обострения ситуации на Украине, может привести к усугублению проблемы голода во всем мире. Об этом... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:56

2022-05-08T11:56

2022-05-08T13:44

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Кризис, возникший из-за пандемии коронавируса, а также обострения ситуации на Украине, может привести к усугублению проблемы голода во всем мире. Об этом заявила министр экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце в интервью газете Bild.По ее словам, сегодня ситуация драматична: цены на продукты выросли на треть и достигли рекордных значений. Она отметила, что, согласно данным Всемирной продовольственной программы ООН, от острой нехватки пищи страдают более 300 миллионов человек, и прогнозы не внушают оптимизма."Наиболее горькое послание состоит в том, что нам грозит самый страшный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших", — пояснила Шульце.Западные страны ввели санкции против России после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Прежде всего меры коснулись банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов, а многие бренды объявили об уходе из России.Санкционное давление уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав серьезный рост цен на топливо и продукты.

https://ria.ru/20220507/evropa-1787433458.html

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Станислав Ванд

украина, россия, европа, оон, экономика