https://ria.ru/20220508/germaniya-1787502531.html

Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам

Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 08.05.2022

Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев возложил венок к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T13:07

2022-05-08T13:07

2022-05-08T13:07

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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев возложил венок к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков, передает корреспондент РИА Новости.Посол, а также другие представители дипмиссии возложили венки и цветы к обелиску. Церемония проходила при соблюдении мер безопасности, проход в комплекс контролировала полиция. Напротив входа находилась небольшая группа протестующих с антивоенными плакатами.Мемориал в Панкове был возведён в 1947-1949 годах. На территории мемориала захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, всего в ходе штурма Берлина погибли около 80 тысяч советских воинов.В центре мемориала расположен обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг установлены 100 бронзовых досок с именами павших и 8 полей захоронений. Перед обелиском стоит статуя "Родина-мать", к которой возлагаются венки во время церемоний. На цоколе статуи расположены бронзовые таблички с именами павших офицеров. Общая площадь мемориала составляет около 30 тысяч метров квадратных.

https://ria.ru/20220508/ankara-1787500996.html

https://ria.ru/20220508/ankara-1787500996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, берлин (город), день победы