https://ria.ru/20220508/germaniya-1787502531.html
Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам
Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 08.05.2022
Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев возложил венок к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:07
2022-05-08T13:07
2022-05-08T13:07
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев возложил венок к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков, передает корреспондент РИА Новости.Посол, а также другие представители дипмиссии возложили венки и цветы к обелиску. Церемония проходила при соблюдении мер безопасности, проход в комплекс контролировала полиция. Напротив входа находилась небольшая группа протестующих с антивоенными плакатами.Мемориал в Панкове был возведён в 1947-1949 годах. На территории мемориала захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, всего в ходе штурма Берлина погибли около 80 тысяч советских воинов.В центре мемориала расположен обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг установлены 100 бронзовых досок с именами павших и 8 полей захоронений. Перед обелиском стоит статуя "Родина-мать", к которой возлагаются венки во время церемоний. На цоколе статуи расположены бронзовые таблички с именами павших офицеров. Общая площадь мемориала составляет около 30 тысяч метров квадратных.
https://ria.ru/20220508/ankara-1787500996.html
https://ria.ru/20220508/ankara-1787500996.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, берлин (город), день победы
Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам
Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам в Шенхольцер-Хайде
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев возложил венок к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков, передает корреспондент РИА Новости.
Посол, а также другие представители дипмиссии возложили венки и цветы к обелиску. Церемония проходила при соблюдении мер безопасности, проход в комплекс контролировала полиция. Напротив входа находилась небольшая группа протестующих с антивоенными плакатами.
Мемориал в Панкове был возведён в 1947-1949 годах. На территории мемориала захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, всего в ходе штурма Берлина
погибли около 80 тысяч советских воинов.
В центре мемориала расположен обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг установлены 100 бронзовых досок с именами павших и 8 полей захоронений. Перед обелиском стоит статуя "Родина-мать", к которой возлагаются венки во время церемоний. На цоколе статуи расположены бронзовые таблички с именами павших офицеров. Общая площадь мемориала составляет около 30 тысяч метров квадратных.