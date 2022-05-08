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Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 08.05.2022
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Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам
Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам - РИА Новости, 08.05.2022
Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам
Посол РФ в Германии Сергей Нечаев возложил венок к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:07
2022-05-08T13:07
день победы — 2022
в мире
берлин (город)
день победы
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев возложил венок к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков, передает корреспондент РИА Новости.Посол, а также другие представители дипмиссии возложили венки и цветы к обелиску. Церемония проходила при соблюдении мер безопасности, проход в комплекс контролировала полиция. Напротив входа находилась небольшая группа протестующих с антивоенными плакатами.Мемориал в Панкове был возведён в 1947-1949 годах. На территории мемориала захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, всего в ходе штурма Берлина погибли около 80 тысяч советских воинов.В центре мемориала расположен обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг установлены 100 бронзовых досок с именами павших и 8 полей захоронений. Перед обелиском стоит статуя "Родина-мать", к которой возлагаются венки во время церемоний. На цоколе статуи расположены бронзовые таблички с именами павших офицеров. Общая площадь мемориала составляет около 30 тысяч метров квадратных.
https://ria.ru/20220508/ankara-1787500996.html
https://ria.ru/20220508/ankara-1787500996.html
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в мире, берлин (город), день победы
13:07 08.05.2022
 
Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам

Посол России в Берлине возложил венок к мемориалу советским воинам в Шенхольцер-Хайде

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВход в мемориальный комплекс воинам Советской армии в парке Шёнхольцер-Хайде в административном округе Берлина Панкове
Вход в мемориальный комплекс воинам Советской армии в парке Шёнхольцер-Хайде в административном округе Берлина Панкове - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вход в мемориальный комплекс воинам Советской армии в парке Шёнхольцер-Хайде в административном округе Берлина Панкове. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Посол РФ в Германии Сергей Нечаев возложил венок к советскому военному мемориалу в Шёнхольцер-Хайде в берлинском районе Панков, передает корреспондент РИА Новости.
Посол, а также другие представители дипмиссии возложили венки и цветы к обелиску. Церемония проходила при соблюдении мер безопасности, проход в комплекс контролировала полиция. Напротив входа находилась небольшая группа протестующих с антивоенными плакатами.
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Мемориал в Панкове был возведён в 1947-1949 годах. На территории мемориала захоронены останки более 13 тысяч солдат и офицеров Красной Армии, всего в ходе штурма Берлина погибли около 80 тысяч советских воинов.
В центре мемориала расположен обелиск высотой 33,5 метра. Вокруг установлены 100 бронзовых досок с именами павших и 8 полей захоронений. Перед обелиском стоит статуя "Родина-мать", к которой возлагаются венки во время церемоний. На цоколе статуи расположены бронзовые таблички с именами павших офицеров. Общая площадь мемориала составляет около 30 тысяч метров квадратных.
Акция Бессмертный полк в Анкаре - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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