https://ria.ru/20220508/gaz-1787566868.html
Белоруссия и Россия договорятся к августу о цене на газ на 2023 год
Белоруссия и Россия договорятся к августу о цене на газ на 2023 год - РИА Новости, 08.05.2022
Белоруссия и Россия договорятся к августу о цене на газ на 2023 год
Белоруссия и Россия должны договориться к августу о формировании цены на газ для Минска на 2023 год, а к июлю определить принципы функционирования объединенного РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T23:02
2022-05-08T23:02
2022-05-08T23:02
экономика
минск
белоруссия
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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Белоруссия и Россия должны договориться к августу о формировании цены на газ для Минска на 2023 год, а к июлю определить принципы функционирования объединенного рынка газа в Союзном государстве, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич."Подготовлен и был утвержден план мероприятий (по формированию общего рынка газа – ред.), создана белорусско-российская рабочая группа. Можно выделить три основных блока вопросов", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.Он отметил, что первый из них – формирование цены на газ для Минска на 2022 год – уже решен. "Формирование цены на природный газ на следующий год, 2023 год… Работа здесь должна быть завершена к 1 августа 2022 года с подписанием соответствующих документов", - сказал глава минэнерго.По его словам, третий блок вопросов в рамках темы формирования общего рынка газа касается определения и согласования принципов функционирования объединенного рынка природного газа Союзного государства. "Здесь работа ведется. До 1 июля мы должны подготовить соответствующие предложения и их согласовать в виде уже конкретных принципов функционирования объединенного рынка природного газа", - продолжил Каранкевич. Он уточнил, что "в конечном виде это будет формализовано как дополнение к союзной программе".
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экономика, минск, белоруссия
Белоруссия и Россия договорятся к августу о цене на газ на 2023 год
В Минэнерго Белоруссии сообщили, что должны договориться с Россией о цене на газ к августу
МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Белоруссия и Россия должны договориться к августу о формировании цены на газ для Минска на 2023 год, а к июлю определить принципы функционирования объединенного рынка газа в Союзном государстве, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич.
"Подготовлен и был утвержден план мероприятий (по формированию общего рынка газа – ред.), создана белорусско-российская рабочая группа. Можно выделить три основных блока вопросов", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.
Он отметил, что первый из них – формирование цены на газ для Минска
на 2022 год – уже решен. "Формирование цены на природный газ на следующий год, 2023 год… Работа здесь должна быть завершена к 1 августа 2022 года с подписанием соответствующих документов", - сказал глава минэнерго.
По его словам, третий блок вопросов в рамках темы формирования общего рынка газа касается определения и согласования принципов функционирования объединенного рынка природного газа Союзного государства. "Здесь работа ведется. До 1 июля мы должны подготовить соответствующие предложения и их согласовать в виде уже конкретных принципов функционирования объединенного рынка природного газа", - продолжил Каранкевич. Он уточнил, что "в конечном виде это будет формализовано как дополнение к союзной программе".