https://ria.ru/20220508/gaz-1787550075.html
Премьер Греции признал, что Европа не может отказаться от российского газа
Премьер Греции признал, что Европа не может отказаться от российского газа - РИА Новости, 08.05.2022
Премьер Греции признал, что Европа не может отказаться от российского газа
Европа не может сейчас отказаться от российского газа, это надо делать постепенно, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:56
2022-05-08T19:56
2022-05-08T19:56
экономика
европа
греция
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
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АФИНЫ, 8 мая - РИА Новости. Европа не может сейчас отказаться от российского газа, это надо делать постепенно, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.Мицотакис сказал, что "не может не выразить свое недовольство" тем, что Евросоюз запаздывает с принятием решений в области энергетики."На данный момент у нас есть возможность, как у Европы, быть смелее. Либо договариваться централизованно с крупными поставщиками газа, либо, если мы не в состоянии сделать это, выделять финансовые ресурсы на поддержку домохозяйств и бизнеса. Мы выделим деньги, чтобы взять на себя большую часть бремени. Но мы были бы намного эффективнее, если бы у нас была европейская поддержка этих усилий. Мы еще не видели ее, и я очень сожалею об этом", - сказал Мицотакис в интервью газете "Вима тис кириакис".Он сказал также, что необходимость быстрого отказа от российского газа дает Греции краткосрочные возможности стать энергетическим хабом для транспортировки природного газа из Средиземноморского бассейна, а также из других возможных источников.На вопрос, достаточно ли альтернативных источников для полноценной замены российского газа, поскольку новый терминал СПГ в Александруполисе будет введена в эксплуатацию в 2023 году, Мицотакис ответил: "Да, мы их будем получать постепенно один за другим"."В первую очередь речь идет о постепенном отказе от российского природного газа, и неслучайно Европа сохранила его вне санкций. Мы в Европе прекрасно знаем, что не в состоянии ввести санкции, которые в конечном итоге навредят нам больше, чем России, и на этой позиции настаивает Греция", - сказал Мицотакис."Наша цель – стратегический отказ от российского газа, за счет увеличения доли сжиженного природного газа. Сейчас основным приоритетом является добавление резервуара СПГ на станции в Ревитусе, что удвоит вместимость станции. Это можно сделать очень быстро", - сказал Мицотакис.Греция планирует сжиженным природным газом заменить российский трубопроводный газ. В планах - увеличение мощности терминала СПГ в Ревитусе и строительство нового терминала регазификации СПГ в Александруполисе.Премьер сказал также, что проект газопровод East Med остается альтернативным вариантом для транспортировки газа, но в конечном итоге рынок определит, насколько он экономически целесообразен.Греция, Кипр и Израиль в последние недели обсуждают возможность строительства газопровода EastMed, который ранее был отвергнут Соединенными Штатами. EastMed задумывался для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. США активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа и сокращению присутствия России в регионе, но затем США отказались от его поддержки, объяснив это экологическими причинами, финансовой несостоятельностью проекта и тем, что этот трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку с ним не согласна Турция. По мнению политиков, проект EastMed принесли в жертву американскому сжиженному природному газу, который будет импортироваться в Европу через порт Александруполис.
https://ria.ru/20220508/gaz-1787485608.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа, греция, россия, евросоюз, санкции в отношении россии
Премьер Греции признал, что Европа не может отказаться от российского газа
Премьер Греции Мицотакис: Европа не может сейчас отказаться от российского газа
АФИНЫ, 8 мая - РИА Новости. Европа не может сейчас отказаться от российского газа, это надо делать постепенно, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.
Мицотакис сказал, что "не может не выразить свое недовольство" тем, что Евросоюз запаздывает с принятием решений в области энергетики.
"На данный момент у нас есть возможность, как у Европы
, быть смелее. Либо договариваться централизованно с крупными поставщиками газа, либо, если мы не в состоянии сделать это, выделять финансовые ресурсы на поддержку домохозяйств и бизнеса. Мы выделим деньги, чтобы взять на себя большую часть бремени. Но мы были бы намного эффективнее, если бы у нас была европейская поддержка этих усилий. Мы еще не видели ее, и я очень сожалею об этом", - сказал Мицотакис в интервью газете "Вима тис кириакис".
Он сказал также, что необходимость быстрого отказа от российского газа дает Греции
краткосрочные возможности стать энергетическим хабом для транспортировки природного газа из Средиземноморского бассейна, а также из других возможных источников.
На вопрос, достаточно ли альтернативных источников для полноценной замены российского газа, поскольку новый терминал СПГ в Александруполисе будет введена в эксплуатацию в 2023 году, Мицотакис ответил: "Да, мы их будем получать постепенно один за другим".
"В первую очередь речь идет о постепенном отказе от российского природного газа, и неслучайно Европа сохранила его вне санкций. Мы в Европе прекрасно знаем, что не в состоянии ввести санкции, которые в конечном итоге навредят нам больше, чем России
, и на этой позиции настаивает Греция", - сказал Мицотакис.
"Наша цель – стратегический отказ от российского газа, за счет увеличения доли сжиженного природного газа. Сейчас основным приоритетом является добавление резервуара СПГ на станции в Ревитусе, что удвоит вместимость станции. Это можно сделать очень быстро", - сказал Мицотакис.
Греция планирует сжиженным природным газом заменить российский трубопроводный газ. В планах - увеличение мощности терминала СПГ в Ревитусе и строительство нового терминала регазификации СПГ в Александруполисе.
Премьер сказал также, что проект газопровод East Med остается альтернативным вариантом для транспортировки газа, но в конечном итоге рынок определит, насколько он экономически целесообразен.
Греция, Кипр
и Израиль
в последние недели обсуждают возможность строительства газопровода EastMed, который ранее был отвергнут Соединенными Штатами. EastMed задумывался для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. США
активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС
от российского газа и сокращению присутствия России в регионе, но затем США отказались от его поддержки, объяснив это экологическими причинами, финансовой несостоятельностью проекта и тем, что этот трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку с ним не согласна Турция
. По мнению политиков, проект EastMed принесли в жертву американскому сжиженному природному газу, который будет импортироваться в Европу через порт Александруполис.