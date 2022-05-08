https://ria.ru/20220508/gaz-1787550075.html

Премьер Греции признал, что Европа не может отказаться от российского газа

Премьер Греции признал, что Европа не может отказаться от российского газа - РИА Новости, 08.05.2022

Премьер Греции признал, что Европа не может отказаться от российского газа

Европа не может сейчас отказаться от российского газа, это надо делать постепенно, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T19:56

2022-05-08T19:56

2022-05-08T19:56

экономика

европа

греция

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

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АФИНЫ, 8 мая - РИА Новости. Европа не может сейчас отказаться от российского газа, это надо делать постепенно, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.Мицотакис сказал, что "не может не выразить свое недовольство" тем, что Евросоюз запаздывает с принятием решений в области энергетики."На данный момент у нас есть возможность, как у Европы, быть смелее. Либо договариваться централизованно с крупными поставщиками газа, либо, если мы не в состоянии сделать это, выделять финансовые ресурсы на поддержку домохозяйств и бизнеса. Мы выделим деньги, чтобы взять на себя большую часть бремени. Но мы были бы намного эффективнее, если бы у нас была европейская поддержка этих усилий. Мы еще не видели ее, и я очень сожалею об этом", - сказал Мицотакис в интервью газете "Вима тис кириакис".Он сказал также, что необходимость быстрого отказа от российского газа дает Греции краткосрочные возможности стать энергетическим хабом для транспортировки природного газа из Средиземноморского бассейна, а также из других возможных источников.На вопрос, достаточно ли альтернативных источников для полноценной замены российского газа, поскольку новый терминал СПГ в Александруполисе будет введена в эксплуатацию в 2023 году, Мицотакис ответил: "Да, мы их будем получать постепенно один за другим"."В первую очередь речь идет о постепенном отказе от российского природного газа, и неслучайно Европа сохранила его вне санкций. Мы в Европе прекрасно знаем, что не в состоянии ввести санкции, которые в конечном итоге навредят нам больше, чем России, и на этой позиции настаивает Греция", - сказал Мицотакис."Наша цель – стратегический отказ от российского газа, за счет увеличения доли сжиженного природного газа. Сейчас основным приоритетом является добавление резервуара СПГ на станции в Ревитусе, что удвоит вместимость станции. Это можно сделать очень быстро", - сказал Мицотакис.Греция планирует сжиженным природным газом заменить российский трубопроводный газ. В планах - увеличение мощности терминала СПГ в Ревитусе и строительство нового терминала регазификации СПГ в Александруполисе.Премьер сказал также, что проект газопровод East Med остается альтернативным вариантом для транспортировки газа, но в конечном итоге рынок определит, насколько он экономически целесообразен.Греция, Кипр и Израиль в последние недели обсуждают возможность строительства газопровода EastMed, который ранее был отвергнут Соединенными Штатами. EastMed задумывался для поставки газа из израильского месторождения "Левиафан" и кипрского "Афродита" в континентальную Европу. США активно поддерживали проект как ведущий к снижению зависимости ЕС от российского газа и сокращению присутствия России в регионе, но затем США отказались от его поддержки, объяснив это экологическими причинами, финансовой несостоятельностью проекта и тем, что этот трубопровод создаст напряженность в регионе, поскольку с ним не согласна Турция. По мнению политиков, проект EastMed принесли в жертву американскому сжиженному природному газу, который будет импортироваться в Европу через порт Александруполис.

https://ria.ru/20220508/gaz-1787485608.html

https://ria.ru/20220508/gaz-1787457381.html

https://ria.ru/20220507/gaz-1787414906.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, европа, греция, россия, евросоюз, санкции в отношении россии