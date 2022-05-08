https://ria.ru/20220508/gaz-1787485608.html

Заявки на транзит российского газа через Украину держатся на высоком уровне

Заявки на транзит российского газа через Украину держатся на высоком уровне - РИА Новости, 08.05.2022

Заявки на транзит российского газа через Украину держатся на высоком уровне

Заявки европейских потребителей на транзит российского газа в воскресенье через украинскую газотранспортную систему после снижения накануне на 6,4% держатся... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:16

2022-05-08T11:16

2022-05-08T11:21

в мире

россия

украина

санкции в отношении россии

северный поток

газпром

европа

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заявки европейских потребителей на транзит российского газа в воскресенье через украинскую газотранспортную систему после снижения накануне на 6,4% держатся выше 90 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России - формируются на основе спроса в Европе - на 8 мая составляют 92,1 миллиона кубометров против 92,4 миллиона днём ранее. На уровне более 90 миллионов кубометров заявки держатся с 1 мая. На этой неделе по сравнению с прошлой они выше примерно на 40%.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Снижение объёмов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".Что касается польского коридора, по газопроводу "Ямал - Европа", идущему через Белоруссию и Польшу в Германию, заявки на мощности на этой неделе действуют и в прямом, и в обратном направлении. Варшава, отказавшись от новой схемы оплаты российского газа в рублях, теперь получает аналогичный объём газа по этому маршруту со стороны Германии, при этом пользуясь как физическим, так и виртуальным реверсом, который осуществляется с помощью российского газа."Газпром" на этой неделе несколько дней бронировал мощности магистрали "Ямал - Европа", однако на 8 мая бронирований со стороны российской компании не было.Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища. По данным на утро 7 мая, их средняя заполненность составляет 35,6%, за день показатель вырос почти на 0,4 п.п. Общий объём газа составляет примерно 38 миллиардов кубометров. Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены на 1 ноября минимум на 80%.Выработка ветрогенерации в Европе продолжает чуть расти после снижения в конце апреля - первые дни мая. Доля электроэнергии из ветряных электростанций, по данным Wind Europe, составила накануне 13,5% от общего объёма против 10,7% днём ранее. Средний показатель на прошлой неделе снизился на 7,44 п.п. и составил 8,67%.

https://ria.ru/20220508/gaz-1787457381.html

https://ria.ru/20220507/germaniya-1787446052.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, санкции в отношении россии, северный поток, газпром, европа