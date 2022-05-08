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Заявки на транзит российского газа через Украину держатся на высоком уровне - РИА Новости, 08.05.2022
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Заявки на транзит российского газа через Украину держатся на высоком уровне
Заявки на транзит российского газа через Украину держатся на высоком уровне - РИА Новости, 08.05.2022
Заявки на транзит российского газа через Украину держатся на высоком уровне
Заявки европейских потребителей на транзит российского газа в воскресенье через украинскую газотранспортную систему после снижения накануне на 6,4% держатся... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:16
2022-05-08T11:21
в мире
россия
украина
санкции в отношении россии
северный поток
газпром
европа
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заявки европейских потребителей на транзит российского газа в воскресенье через украинскую газотранспортную систему после снижения накануне на 6,4% держатся выше 90 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России - формируются на основе спроса в Европе - на 8 мая составляют 92,1 миллиона кубометров против 92,4 миллиона днём ранее. На уровне более 90 миллионов кубометров заявки держатся с 1 мая. На этой неделе по сравнению с прошлой они выше примерно на 40%.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Снижение объёмов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".Что касается польского коридора, по газопроводу "Ямал - Европа", идущему через Белоруссию и Польшу в Германию, заявки на мощности на этой неделе действуют и в прямом, и в обратном направлении. Варшава, отказавшись от новой схемы оплаты российского газа в рублях, теперь получает аналогичный объём газа по этому маршруту со стороны Германии, при этом пользуясь как физическим, так и виртуальным реверсом, который осуществляется с помощью российского газа."Газпром" на этой неделе несколько дней бронировал мощности магистрали "Ямал - Европа", однако на 8 мая бронирований со стороны российской компании не было.Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища. По данным на утро 7 мая, их средняя заполненность составляет 35,6%, за день показатель вырос почти на 0,4 п.п. Общий объём газа составляет примерно 38 миллиардов кубометров. Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены на 1 ноября минимум на 80%.Выработка ветрогенерации в Европе продолжает чуть расти после снижения в конце апреля - первые дни мая. Доля электроэнергии из ветряных электростанций, по данным Wind Europe, составила накануне 13,5% от общего объёма против 10,7% днём ранее. Средний показатель на прошлой неделе снизился на 7,44 п.п. и составил 8,67%.
https://ria.ru/20220508/gaz-1787457381.html
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в мире, россия, украина, санкции в отношении россии, северный поток, газпром, европа
11:16 08.05.2022 (обновлено: 11:21 08.05.2022)
 
Заявки на транзит российского газа через Украину держатся на высоком уровне

Заявки на транзит российского газа через Украину держатся выше 90 миллионов кубов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКомплекс подготовки экспортного газа на Украине
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заявки европейских потребителей на транзит российского газа в воскресенье через украинскую газотранспортную систему после снижения накануне на 6,4% держатся выше 90 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России - формируются на основе спроса в Европе - на 8 мая составляют 92,1 миллиона кубометров против 92,4 миллиона днём ранее. На уровне более 90 миллионов кубометров заявки держатся с 1 мая. На этой неделе по сравнению с прошлой они выше примерно на 40%.
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Эксперт рассказал, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Снижение объёмов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
Что касается польского коридора, по газопроводу "Ямал - Европа", идущему через Белоруссию и Польшу в Германию, заявки на мощности на этой неделе действуют и в прямом, и в обратном направлении. Варшава, отказавшись от новой схемы оплаты российского газа в рублях, теперь получает аналогичный объём газа по этому маршруту со стороны Германии, при этом пользуясь как физическим, так и виртуальным реверсом, который осуществляется с помощью российского газа.
"Газпром" на этой неделе несколько дней бронировал мощности магистрали "Ямал - Европа", однако на 8 мая бронирований со стороны российской компании не было.
Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.
Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища. По данным на утро 7 мая, их средняя заполненность составляет 35,6%, за день показатель вырос почти на 0,4 п.п. Общий объём газа составляет примерно 38 миллиардов кубометров. Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены на 1 ноября минимум на 80%.
Выработка ветрогенерации в Европе продолжает чуть расти после снижения в конце апреля - первые дни мая. Доля электроэнергии из ветряных электростанций, по данным Wind Europe, составила накануне 13,5% от общего объёма против 10,7% днём ранее. Средний показатель на прошлой неделе снизился на 7,44 п.п. и составил 8,67%.
Берлин - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
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