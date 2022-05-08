11:16 08.05.2022 (обновлено: 11:21 08.05.2022)
Заявки на транзит российского газа через Украину держатся на высоком уровне
Заявки на транзит российского газа через Украину держатся выше 90 миллионов кубов
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Заявки европейских потребителей на транзит российского газа в воскресенье через украинскую газотранспортную систему после снижения накануне на 6,4% держатся выше 90 миллионов кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Номинации на прокачку через станции "Суджа" и "Сохрановка" со стороны России - формируются на основе спроса в Европе - на 8 мая составляют 92,1 миллиона кубометров против 92,4 миллиона днём ранее. На уровне более 90 миллионов кубометров заявки держатся с 1 мая. На этой неделе по сравнению с прошлой они выше примерно на 40%.
Что касается польского коридора, по газопроводу "Ямал - Европа", идущему через Белоруссию и Польшу в Германию, заявки на мощности на этой неделе действуют и в прямом, и в обратном направлении. Варшава, отказавшись от новой схемы оплаты российского газа в рублях, теперь получает аналогичный объём газа по этому маршруту со стороны Германии, при этом пользуясь как физическим, так и виртуальным реверсом, который осуществляется с помощью российского газа.
"Газпром" на этой неделе несколько дней бронировал мощности магистрали "Ямал - Европа", однако на 8 мая бронирований со стороны российской компании не было.
Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному маршруту экспорта газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки.
Европа продолжает закачивать газ в подземные хранилища. По данным на утро 7 мая, их средняя заполненность составляет 35,6%, за день показатель вырос почти на 0,4 п.п. Общий объём газа составляет примерно 38 миллиардов кубометров. Еврокомиссия в марте предложила законопроект, согласно которому хранилища газа в Европе должны быть заполнены на 1 ноября минимум на 80%.
Выработка ветрогенерации в Европе продолжает чуть расти после снижения в конце апреля - первые дни мая. Доля электроэнергии из ветряных электростанций, по данным Wind Europe, составила накануне 13,5% от общего объёма против 10,7% днём ранее. Средний показатель на прошлой неделе снизился на 7,44 п.п. и составил 8,67%.