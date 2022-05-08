https://ria.ru/20220508/gaz-1787475663.html
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме - РИА Новости, 08.05.2022
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объёме 92,1 миллиона кубометров на 8 мая, сообщил... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:59
2022-05-08T09:59
2022-05-08T09:59
газпром
украина
экономика
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объёме 92,1 миллиона кубометров на 8 мая, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 92,1 миллиона кубометров на 8 мая", — говорится в его сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Снижение объёмов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".Заявки держатся на уровне выше 90 миллионов кубометров с воскресенья, на этой неделе по сравнению с прошлой выше примерно на 40%.
https://ria.ru/20220508/gaz-1787457381.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газпром, украина, экономика, европа, россия
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объёме 92,1 миллиона кубометров на 8 мая, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Газпром
" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины
в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 92,1 миллиона кубометров на 8 мая", — говорится в его сообщении.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Снижение объёмов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.
В апреле, одновременно с потеплением в Европе
, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
Заявки держатся на уровне выше 90 миллионов кубометров с воскресенья, на этой неделе по сравнению с прошлой выше примерно на 40%.