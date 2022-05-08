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"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме - РИА Новости, 08.05.2022
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"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме - РИА Новости, 08.05.2022
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объёме 92,1 миллиона кубометров на 8 мая, сообщил... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:59
2022-05-08T09:59
газпром
украина
экономика
европа
россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объёме 92,1 миллиона кубометров на 8 мая, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов."Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 92,1 миллиона кубометров на 8 мая", — говорится в его сообщении.Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Снижение объёмов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".Заявки держатся на уровне выше 90 миллионов кубометров с воскресенья, на этой неделе по сравнению с прошлой выше примерно на 40%.
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газпром, украина, экономика, европа, россия
09:59 08.05.2022
 
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей, в объёме 92,1 миллиона кубометров на 8 мая, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с подтвержденными заявками европейских потребителей – 92,1 миллиона кубометров на 8 мая", — говорится в его сообщении.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Снижение объёмов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.
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Эксперт рассказал, куда Россия сможет перенаправить объемы газа из Европы
В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
Заявки держатся на уровне выше 90 миллионов кубометров с воскресенья, на этой неделе по сравнению с прошлой выше примерно на 40%.
 
ГазпромУкраинаЭкономикаЕвропаРоссия
 
 
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