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Гаглоев побеждает на выборах президента Южной Осетии

Гаглоев побеждает на выборах президента Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022

Гаглоев побеждает на выборах президента Южной Осетии

Оппозиционер Алан Гаглоев, по предварительным подсчетам, побеждает во втором туре выборов президента Южной Осетии, сообщила журналистам глава ЦИК республики... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T23:45

2022-05-08T23:45

2022-05-08T23:50

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анатолий бибилов

южная осетия

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ЦХИНВАЛ, 8 мая — РИА Новости. Оппозиционер Алан Гаглоев, по предварительным подсчетам, побеждает во втором туре выборов президента Южной Осетии, сообщила журналистам глава ЦИК республики Эмилия Гагиева.По данным обработки 18 процентов протоколов, действующий глава государства Анатолий Бибилов набирает 37 процентов голосов, Гаглоев — 59,22 процента.Бибилов уже признал поражение во втором туре и поздравил своего соперника с победой.Итоговая явка на выборах составила 68,2 процента без учета данных за пределами республики. Избирательные участки были открыты в Цхинвале, всех четырех районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.Победитель на выборах определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдали более 25 международных представителей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.

https://ria.ru/20220508/vybory-1787568576.html

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Наталья Макарова

в мире, анатолий бибилов, южная осетия, выборы в южной осетии — 2022, алан гаглоев, москва, сухум