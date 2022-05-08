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Гаглоев побеждает на выборах президента Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022
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Гаглоев побеждает на выборах президента Южной Осетии
Гаглоев побеждает на выборах президента Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022
Гаглоев побеждает на выборах президента Южной Осетии
Оппозиционер Алан Гаглоев, по предварительным подсчетам, побеждает во втором туре выборов президента Южной Осетии, сообщила журналистам глава ЦИК республики... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T23:45
2022-05-08T23:50
в мире
анатолий бибилов
южная осетия
выборы в южной осетии — 2022
алан гаглоев
москва
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ЦХИНВАЛ, 8 мая — РИА Новости. Оппозиционер Алан Гаглоев, по предварительным подсчетам, побеждает во втором туре выборов президента Южной Осетии, сообщила журналистам глава ЦИК республики Эмилия Гагиева.По данным обработки 18 процентов протоколов, действующий глава государства Анатолий Бибилов набирает 37 процентов голосов, Гаглоев — 59,22 процента.Бибилов уже признал поражение во втором туре и поздравил своего соперника с победой.Итоговая явка на выборах составила 68,2 процента без учета данных за пределами республики. Избирательные участки были открыты в Цхинвале, всех четырех районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.Победитель на выборах определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдали более 25 международных представителей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
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в мире, анатолий бибилов, южная осетия, выборы в южной осетии — 2022, алан гаглоев, москва, сухум
23:45 08.05.2022 (обновлено: 23:50 08.05.2022)
 
Гаглоев побеждает на выборах президента Южной Осетии

Гаглоев, по предварительным подсчетам, побеждает во II туре выборов главы Южной Осетии

© Sputnik / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкКандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Sputnik / Наталья Айриян
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Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 8 мая — РИА Новости. Оппозиционер Алан Гаглоев, по предварительным подсчетам, побеждает во втором туре выборов президента Южной Осетии, сообщила журналистам глава ЦИК республики Эмилия Гагиева.
По данным обработки 18 процентов протоколов, действующий глава государства Анатолий Бибилов набирает 37 процентов голосов, Гаглоев — 59,22 процента.
Бибилов уже признал поражение во втором туре и поздравил своего соперника с победой.
Итоговая явка на выборах составила 68,2 процента без учета данных за пределами республики. Избирательные участки были открыты в Цхинвале, всех четырех районах Южной Осетии, два участка работали в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. ЦИК изготовил 40 тысяч бюллетеней. В республике зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.
Победитель на выборах определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдали более 25 международных представителей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
Люди на выборах главы республики Южная Осетия - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
Вчера, 23:28
Выборы в Южной Осетии прошли без нарушений, сообщил наблюдатель от России
 
В миреАнатолий БибиловЮжная ОсетияВыборы в Южной Осетии — 2022Алан ГаглоевМоскваСухум
 
 
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