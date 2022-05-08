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Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022
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Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии
Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022
Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии
Оппозиционный кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев проголосовал во втором туре выборов главы республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:13
2022-05-08T12:30
в мире
южная осетия
алан гаглоев
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 8 мая – РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев проголосовал во втором туре выборов главы республики, передает корреспондент РИА Новости.Гаглоев проголосовал на избирательном участке №23, который располагается в первой школе столицы Южной Осетии. Здесь зарегистрировано 1157 избирателей.Лидер оппозиционной партии "Ныхас" борется за президентское кресло с действующим главой республики Анатолием Бибиловым.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов.ЦИК аккредитовал более 25 международных наблюдателей из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также Абхазии.
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в мире, южная осетия, алан гаглоев, выборы в южной осетии — 2022
11:13 08.05.2022 (обновлено: 12:30 08.05.2022)
 
Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии

Оппозиционный кандидат Алан Гаглоев проголосовал на выборах президента Южной Осетии

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкКандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев голосует на избирательном участке № 23 в Цхинвале
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев голосует на избирательном участке № 23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев голосует на избирательном участке № 23 в Цхинвале
Читать ria.ru в
ЦХИНВАЛ, 8 мая – РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев проголосовал во втором туре выборов главы республики, передает корреспондент РИА Новости.
Гаглоев проголосовал на избирательном участке №23, который располагается в первой школе столицы Южной Осетии. Здесь зарегистрировано 1157 избирателей.
Лидер оппозиционной партии "Ныхас" борется за президентское кресло с действующим главой республики Анатолием Бибиловым.
Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов.
ЦИК аккредитовал более 25 международных наблюдателей из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также Абхазии.
Женщина на избирательном участке в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
11:11
Явка на выборах в Южной Осетии на 10:00 составила 10,87 процента
 
В миреЮжная ОсетияАлан ГаглоевВыборы в Южной Осетии — 2022
 
 
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