https://ria.ru/20220508/gagloev-1787485404.html
Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии
Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022
Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии
Оппозиционный кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев проголосовал во втором туре выборов главы республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T11:13
2022-05-08T11:13
2022-05-08T12:30
в мире
южная осетия
алан гаглоев
выборы в южной осетии — 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787496308_0:0:3344:1882_1920x0_80_0_0_88fe3a3c1be55dad4d39e1983af3bedc.jpg
ЦХИНВАЛ, 8 мая – РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев проголосовал во втором туре выборов главы республики, передает корреспондент РИА Новости.Гаглоев проголосовал на избирательном участке №23, который располагается в первой школе столицы Южной Осетии. Здесь зарегистрировано 1157 избирателей.Лидер оппозиционной партии "Ныхас" борется за президентское кресло с действующим главой республики Анатолием Бибиловым.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов.ЦИК аккредитовал более 25 международных наблюдателей из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также Абхазии.
https://ria.ru/20220508/vybory-1787484948.html
южная осетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/08/1787496308_496:0:3227:2048_1920x0_80_0_0_bde4d202ea1cf5ef8e7aef417760090d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная осетия, алан гаглоев, выборы в южной осетии — 2022
11:13 08.05.2022 (обновлено: 12:30 08.05.2022)
Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии
Оппозиционный кандидат Алан Гаглоев проголосовал на выборах президента Южной Осетии