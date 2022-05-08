https://ria.ru/20220508/gagloev-1787485404.html

Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии

Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022

Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии

Оппозиционный кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев проголосовал во втором туре выборов главы республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T11:13

2022-05-08T11:13

2022-05-08T12:30

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алан гаглоев

выборы в южной осетии — 2022

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ЦХИНВАЛ, 8 мая – РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Южной Осетии Алан Гаглоев проголосовал во втором туре выборов главы республики, передает корреспондент РИА Новости.Гаглоев проголосовал на избирательном участке №23, который располагается в первой школе столицы Южной Осетии. Здесь зарегистрировано 1157 избирателей.Лидер оппозиционной партии "Ныхас" борется за президентское кресло с действующим главой республики Анатолием Бибиловым.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов.ЦИК аккредитовал более 25 международных наблюдателей из России, Донецкой и Луганской народных республик, а также Абхазии.

https://ria.ru/20220508/vybory-1787484948.html

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Влада Копылова

в мире, южная осетия, алан гаглоев, выборы в южной осетии — 2022