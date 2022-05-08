https://ria.ru/20220508/fontan-1787527619.html
Музыкальный фонтан в Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме
Музыкальный фонтан в Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме - РИА Новости, 08.05.2022
Музыкальный фонтан в Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме
Светомузыкальный фонтан в Парке Горького в Москве будет работать в праздничном режиме в День Победы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:37
2022-05-08T16:37
2022-05-08T16:37
день победы — 2022
общество
городское хозяйство москвы
москва
парк культуры имени горького
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752936150_0:116:3435:2048_1920x0_80_0_0_15f39f0ee4909be1976aa7adaede91a8.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Светомузыкальный фонтан в Парке Горького в Москве будет работать в праздничном режиме в День Победы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."К 9 мая для главного фонтана Парка Горького подготовлены специальные композиции: высота струй и подсветка будут меняться в такт музыкальным произведениям "Прощание славянки", "Смуглянка", "Амурские волны", "День Победы"", - написано в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что получасовое представление можно увидеть в 12.00, 15.00, 18.00, 20.30 и в 22.30.
https://ria.ru/20220508/moskva-1787514090.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752936150_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_55db20f1ea08cd8aa2b6459757e98d65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, москва, парк культуры имени горького
Музыкальный фонтан в Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме
Светомузыкальный фонтан в московском Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме