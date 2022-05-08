https://ria.ru/20220508/fontan-1787527619.html

Музыкальный фонтан в Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме

Музыкальный фонтан в Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме - РИА Новости, 08.05.2022

Музыкальный фонтан в Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме

Светомузыкальный фонтан в Парке Горького в Москве будет работать в праздничном режиме в День Победы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T16:37

2022-05-08T16:37

2022-05-08T16:37

день победы — 2022

общество

городское хозяйство москвы

москва

парк культуры имени горького

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1752936150_0:116:3435:2048_1920x0_80_0_0_15f39f0ee4909be1976aa7adaede91a8.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Светомузыкальный фонтан в Парке Горького в Москве будет работать в праздничном режиме в День Победы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."К 9 мая для главного фонтана Парка Горького подготовлены специальные композиции: высота струй и подсветка будут меняться в такт музыкальным произведениям "Прощание славянки", "Смуглянка", "Амурские волны", "День Победы"", - написано в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что получасовое представление можно увидеть в 12.00, 15.00, 18.00, 20.30 и в 22.30.

https://ria.ru/20220508/moskva-1787514090.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, парк культуры имени горького