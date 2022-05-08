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Музыкальный фонтан в Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме - РИА Новости, 08.05.2022
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Музыкальный фонтан в Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме
Музыкальный фонтан в Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме - РИА Новости, 08.05.2022
Музыкальный фонтан в Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме
Светомузыкальный фонтан в Парке Горького в Москве будет работать в праздничном режиме в День Победы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:37
2022-05-08T16:37
день победы — 2022
общество
городское хозяйство москвы
москва
парк культуры имени горького
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Светомузыкальный фонтан в Парке Горького в Москве будет работать в праздничном режиме в День Победы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства."К 9 мая для главного фонтана Парка Горького подготовлены специальные композиции: высота струй и подсветка будут меняться в такт музыкальным произведениям "Прощание славянки", "Смуглянка", "Амурские волны", "День Победы"", - написано в сообщении.В комплексе городского хозяйства отметили, что получасовое представление можно увидеть в 12.00, 15.00, 18.00, 20.30 и в 22.30.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, парк культуры имени горького
16:37 08.05.2022
 
Музыкальный фонтан в Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме

Светомузыкальный фонтан в московском Парке Горького заработает 9 мая в праздничном режиме

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкФонтан в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве
Фонтан в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Фонтан в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Светомузыкальный фонтан в Парке Горького в Москве будет работать в праздничном режиме в День Победы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"К 9 мая для главного фонтана Парка Горького подготовлены специальные композиции: высота струй и подсветка будут меняться в такт музыкальным произведениям "Прощание славянки", "Смуглянка", "Амурские волны", "День Победы"", - написано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства отметили, что получасовое представление можно увидеть в 12.00, 15.00, 18.00, 20.30 и в 22.30.
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