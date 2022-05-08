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В Риге полиция оградила парк Победы забором с флагами Украины и Латвии

В Риге полиция оградила парк Победы забором с флагами Украины и Латвии - РИА Новости, 08.05.2022

В Риге полиция оградила парк Победы забором с флагами Украины и Латвии

Полиция в Риге в преддверии 9 мая установила заборы по всему периметру парка Победы, на них растянули украинский и латвийский флаги, сообщает портал mixnews.lv. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T14:31

2022-05-08T14:31

2022-05-08T14:58

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Полиция в Риге в преддверии 9 мая установила заборы по всему периметру парка Победы, на них растянули украинский и латвийский флаги, сообщает портал mixnews.lv."Около 11 вечера 7 мая полиция и сотрудники Rīgas satiksme начали ограждать парк Победы... По всему периметру были установлены полицейские заборы, доступным остался лишь центральный подход к монументу... Сегодня днем на заборах, которыми огражден монумент в целях безопасности, растянули украинский и латвийский флаги", - говорится в материале.Как отмечает Sputnik Латвия, забор вокруг памятника уже стоял, причиной его установки власти Риги назвали то, что ансамбль требует ремонта и в связи с этим якобы небезопасен для людей. В преддверии 9 мая появился еще один забор — полицейский.Возле памятника стояли латвийские и украинские флаги на флагштоках и выставка, посвященная событиям на Украине. "Подойти к выставке теперь невозможно, сообщают очевидцы", — отмечает латвийский портал.Ранее служба госбезопасности Латвии призвала жителей республики 9 мая не посещать воинские мемориалы и не возлагать цветы к памятникам, поскольку они якобы прославляют "оккупацию" республики Советским Союзом.Также сейм принял поправки к закону о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий, запретив таким образом гражданам проводить мероприятия вблизи памятников советским солдатам и демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V.

https://ria.ru/20220505/smi-1786845192.html

https://ria.ru/20220506/soglashenie-1787260213.html

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латвия, рига, украина, ситуация в днр и лнр, в мире