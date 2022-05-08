14:31 08.05.2022 (обновлено: 14:58 08.05.2022)
В Риге полиция оградила парк Победы забором с флагами Украины и Латвии
В Риге полиция оградила парк Победы забором с флагами Украины и Латвии
© SputnikЗабор, установленный сотрудниками полиции, в Парке Победы в Риге
© Sputnik
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Полиция в Риге в преддверии 9 мая установила заборы по всему периметру парка Победы, на них растянули украинский и латвийский флаги, сообщает портал mixnews.lv.
"Около 11 вечера 7 мая полиция и сотрудники Rīgas satiksme начали ограждать парк Победы... По всему периметру были установлены полицейские заборы, доступным остался лишь центральный подход к монументу... Сегодня днем на заборах, которыми огражден монумент в целях безопасности, растянули украинский и латвийский флаги", - говорится в материале.
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Как отмечает Sputnik Латвия, забор вокруг памятника уже стоял, причиной его установки власти Риги назвали то, что ансамбль требует ремонта и в связи с этим якобы небезопасен для людей. В преддверии 9 мая появился еще один забор — полицейский.
Возле памятника стояли латвийские и украинские флаги на флагштоках и выставка, посвященная событиям на Украине. "Подойти к выставке теперь невозможно, сообщают очевидцы", — отмечает латвийский портал.
Ранее служба госбезопасности Латвии призвала жителей республики 9 мая не посещать воинские мемориалы и не возлагать цветы к памятникам, поскольку они якобы прославляют "оккупацию" республики Советским Союзом.
Также сейм принял поправки к закону о безопасности массовых зрелищ и праздничных мероприятий, запретив таким образом гражданам проводить мероприятия вблизи памятников советским солдатам и демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V.