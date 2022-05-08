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В Совфеде заявили, что Россия не бросит русских на Украине - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/dzhabarov-1787535535.html
В Совфеде заявили, что Россия не бросит русских на Украине
В Совфеде заявили, что Россия не бросит русских на Украине - РИА Новости, 08.05.2022
В Совфеде заявили, что Россия не бросит русских на Украине
Россия не бросит своих соотечественников на Украине, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T17:48
2022-05-08T18:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия не бросит своих соотечественников на Украине, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров."На уходящей неделе встречался с представителем военно-гражданской администрации одного из населенных пунктов, освобождённых от ВСУ и неонацистов в Запорожской области. Он рассказал, что на освобождённых территориях люди счастливы, что избавились от ненавистного Киевского режима", - написал сенатор в своем телеграмм-канале.Вместе с тем люди пока ведут себя сдержанно, потому что опасаются - а вдруг военные из ДНР и части Российской армии покинут Запорожье и Херсон. Вдруг опять вернутся неонацисты и начнут расправляться с народом, который однозначно видит своё будущее вместе с Россией, отметил Джабаров."Жители Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и других регионов Новороссии всегда считали себя частью Большого Русского мира, считали себя русскими людьми. Именно поэтому президент (Украины Владимир) Зеленский приказал своей армии уничтожать этих людей: стариков, женщин, детей. Всех тех, кто говорит и думает по-русски", - подчеркнул он."Жителей этих регионов хочу заверить - мы не бросим вас, братья! И напомнить цитату из культового фильма "Брат-2", где герой устами Сергея Бодрова-младшего говорит: Русские своих не бросают", - написал политик.По его словам, Россия освобождает украинские земли для того, чтобы не допустить больше на территории Русского мира такого позорного явления как неонацизм.
https://ria.ru/20220507/pobeda-1787318806.html
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россия, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, владимир джабаров, совет федерации рф
17:48 08.05.2022 (обновлено: 18:05 08.05.2022)
 
В Совфеде заявили, что Россия не бросит русских на Украине

Сенатор Джабаров: Россия не бросит своих соотечественников на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия не бросит своих соотечественников на Украине, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"На уходящей неделе встречался с представителем военно-гражданской администрации одного из населенных пунктов, освобождённых от ВСУ и неонацистов в Запорожской области. Он рассказал, что на освобождённых территориях люди счастливы, что избавились от ненавистного Киевского режима", - написал сенатор в своем телеграмм-канале.
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Вместе с тем люди пока ведут себя сдержанно, потому что опасаются - а вдруг военные из ДНР и части Российской армии покинут Запорожье и Херсон. Вдруг опять вернутся неонацисты и начнут расправляться с народом, который однозначно видит своё будущее вместе с Россией, отметил Джабаров.
"Жители Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и других регионов Новороссии всегда считали себя частью Большого Русского мира, считали себя русскими людьми. Именно поэтому президент (Украины Владимир) Зеленский приказал своей армии уничтожать этих людей: стариков, женщин, детей. Всех тех, кто говорит и думает по-русски", - подчеркнул он.
"Жителей этих регионов хочу заверить - мы не бросим вас, братья! И напомнить цитату из культового фильма "Брат-2", где герой устами Сергея Бодрова-младшего говорит: Русские своих не бросают", - написал политик.
По его словам, Россия освобождает украинские земли для того, чтобы не допустить больше на территории Русского мира такого позорного явления как неонацизм.
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