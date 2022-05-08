17:48 08.05.2022 (обновлено: 18:05 08.05.2022)
В Совфеде заявили, что Россия не бросит русских на Украине
Сенатор Джабаров: Россия не бросит своих соотечественников на Украине
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЭвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное
Эвакуированные из района "Азовстали" мирные жители в селе Безыменное . Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия не бросит своих соотечественников на Украине, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
"На уходящей неделе встречался с представителем военно-гражданской администрации одного из населенных пунктов, освобождённых от ВСУ и неонацистов в Запорожской области. Он рассказал, что на освобождённых территориях люди счастливы, что избавились от ненавистного Киевского режима", - написал сенатор в своем телеграмм-канале.
7 мая, 08:00Новая Россия и новый мир — после Победы
"Жители Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской и других регионов Новороссии всегда считали себя частью Большого Русского мира, считали себя русскими людьми. Именно поэтому президент (Украины Владимир) Зеленский приказал своей армии уничтожать этих людей: стариков, женщин, детей. Всех тех, кто говорит и думает по-русски", - подчеркнул он.
"Жителей этих регионов хочу заверить - мы не бросим вас, братья! И напомнить цитату из культового фильма "Брат-2", где герой устами Сергея Бодрова-младшего говорит: Русские своих не бросают", - написал политик.
По его словам, Россия освобождает украинские земли для того, чтобы не допустить больше на территории Русского мира такого позорного явления как неонацизм.