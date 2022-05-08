https://ria.ru/20220508/dvizhenie-1787511018.html

В Москве 9 мая ограничат движение транспорта

В Москве 9 мая ограничат движение транспорта - РИА Новости, 08.05.2022

В Москве 9 мая ограничат движение транспорта

Движение транспорта на ряде улиц Москвы будет ограничено 9 мая из-за проведения Парада Победы на Красной площади, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T14:39

2022-05-08T14:39

2022-05-08T14:41

общество

городское хозяйство москвы

новый арбат

садовое кольцо (москва)

день победы

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Движение транспорта на ряде улиц Москвы будет ограничено 9 мая из-за проведения Парада Победы на Красной площади, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы. Отмечается, что 9 мая с 05.30 до 08.00 часов будет ограничено движение по Шоссейному проезду; Проектируемому проезду № 3502; Волгоградскому проспекту (от улицы Люблинская до улицы Марксистская); Марксистской улице (от Волгоградского проспекта до Таганской площади); Таганской площади; Садовому кольцу (от Таганского тоннеля до Проспекта Мира и далее до Нового Арбата) в обе стороны; Оружейному переулку; Тверской улице."С 05:30 часов и до окончания мероприятия по следующим улицам: улица Тверская и 1-я Тверская-Ямская (от улицы Моховая до улицы Гашека); Большой Путинковский переулок; Страстной и Тверской бульвары; улица Моховая (от улицы Воздвиженка до улицы Охотный ряд); улица Большая Никитская (от Романова переулка до улицы Моховая); улица Охотный ряд; Театральный проезд; Новая площадь; Старая площадь; Китайгородский проезд; Москворецкая набережная; Кремлевская набережная; улица Ильинка; улица Варварка; улица Петровка; Гончарная набережная; Котельническая набережная; Устьинская набережная; Подгорская набережная; Большой Устьинский мост; Большой Москворецкий мост; Малый Москворецкий мост; Чугунный мост; улица Болотная; Болотная площадь; Болотная набережная; Фалеевский переулок; улица Балчуг; Лубочный переулок; Софийская набережная; Раушская набережная; Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста); улица Садовническая (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста); 1-й и 2-й Раушский переулки; улица Солянка", - говорится в сообщении.Кроме того, с 05.00 часов и до окончания мероприятия будет ограничено движение по следующим улицам: Ленинградский проспект (от Третьего транспортного кольца до 1-й Тверской-Ямской улице); транспортная развязка Третьего транспортного кольца с Ленинградским проспектом.В ведомстве добавили, что с 09.00 до 22.30 часов будет ограничено движение по улице Волхонка (от Соймоновского проезда до улицы Ленивка). А с 10.30 часов и до окончания мероприятий по следующим улицам: Большой Каменный мост; Боровицкая площадь; улица Моховая (от Боровицкой площади до улицы Воздвиженка); улица Воздвиженка; улица Новый Арбат; Садовое кольцо (от улицы Новый Арбат до Проспекта Мира и далее до Таганского тоннеля), в обе стороны; Оружейный переулок; улица 1-я и 2-я Брестская (от улицы Гашека до Триумфальной площади); улица Тверская (от улицы Гашека до Бульварного кольца); Таганская площадь; улица Марксистская (от Волгоградского проспекта до Таганской площади); Волгоградский проспект (от улицы Люблинская до улицы Марксистская); Проектируемый проезд № 3502; Шоссейный проезд; улица Баррикадная; улица Красная Пресня; Звенигородское шоссе (от улицы Народного Ополчения до площади Краснопресненской Заставы); 1-й, 2-й и 3-й Силикатные проезды; Северный путепровод; улица 1-я Магистральная (от дома 20 с.2 в сторону Северного путепровода).Отмечается, что с 17.00 до 22.30 часов ограничат движение по площади Тверской Заставы (от Тверского путепровода до пересечения с улицей Грузинский Вал).

https://ria.ru/20220505/metro-1786912771.html

https://ria.ru/20220504/parad-1786751883.html

новый арбат

садовое кольцо (москва)

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Наталья Макарова

общество, городское хозяйство москвы, новый арбат, садовое кольцо (москва), день победы