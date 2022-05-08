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В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека - РИА Новости, 08.05.2022
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В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека - РИА Новости, 08.05.2022
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека
Четыре человека погибли, двое получили травмы в результате ДТП на территории Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области, по данному факту возбуждено... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T08:57
2022-05-08T08:57
происшествия
ленинск-кузнецкий
россия
кемерово
volvo ab
гибдд мвд рф
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КЕМЕРОВО, 8 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли, двое получили травмы в результате ДТП на территории Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полицейского главка региона.Уточняется, что авария произошла накануне около 22.40 (18.40 мск) на автомобильной дороге "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга" на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. На место выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу."Предварительно установлено, что водитель Volvo XC90 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail. В результате столкновения водитель и пассажир Nissan, а также пассажир автомобиля Volvo скончались на месте происшествия. Водитель и два пассажира Volvo получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, один из пассажиров впоследствии скончался", – сообщает ведомство.Следователем ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220508/dtp-1787462765.html
ленинск-кузнецкий
россия
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происшествия, ленинск-кузнецкий, россия, кемерово, volvo ab, гибдд мвд рф
08:57 08.05.2022
 
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека, двое пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 8 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли, двое получили травмы в результате ДТП на территории Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полицейского главка региона.
Уточняется, что авария произошла накануне около 22.40 (18.40 мск) на автомобильной дороге "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга" на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. На место выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу.
"Предварительно установлено, что водитель Volvo XC90 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail. В результате столкновения водитель и пассажир Nissan, а также пассажир автомобиля Volvo скончались на месте происшествия. Водитель и два пассажира Volvo получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, один из пассажиров впоследствии скончался", – сообщает ведомство.
Следователем ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.
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ПроисшествияЛенинск-КузнецкийРоссияКемеровоVolvo ABГИБДД МВД РФ
 
 
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