В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека, двое пострадали
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 8 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли, двое получили травмы в результате ДТП на территории Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полицейского главка региона.
Уточняется, что авария произошла накануне около 22.40 (18.40 мск) на автомобильной дороге "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга" на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. На место выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу.
"Предварительно установлено, что водитель Volvo XC90 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail. В результате столкновения водитель и пассажир Nissan, а также пассажир автомобиля Volvo скончались на месте происшествия. Водитель и два пассажира Volvo получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, один из пассажиров впоследствии скончался", – сообщает ведомство.
Следователем ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.