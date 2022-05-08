https://ria.ru/20220508/dtp-1787470034.html

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека - РИА Новости, 08.05.2022

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека

Четыре человека погибли, двое получили травмы в результате ДТП на территории Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области, по данному факту возбуждено... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:57

2022-05-08T08:57

2022-05-08T08:57

происшествия

ленинск-кузнецкий

россия

кемерово

volvo ab

гибдд мвд рф

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КЕМЕРОВО, 8 мая – РИА Новости. Четыре человека погибли, двое получили травмы в результате ДТП на территории Ленинск-Кузнецкого округа Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полицейского главка региона.Уточняется, что авария произошла накануне около 22.40 (18.40 мск) на автомобильной дороге "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга" на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. На место выезжали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу."Предварительно установлено, что водитель Volvo XC90 выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Nissan X-Trail. В результате столкновения водитель и пассажир Nissan, а также пассажир автомобиля Volvo скончались на месте происшествия. Водитель и два пассажира Volvo получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, один из пассажиров впоследствии скончался", – сообщает ведомство.Следователем ОМВД России по Ленинск-Кузнецкому муниципальному округу возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Согласно санкциям статьи, максимальное наказание составляет 7 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220508/dtp-1787462765.html

ленинск-кузнецкий

россия

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинск-кузнецкий, россия, кемерово, volvo ab, гибдд мвд рф