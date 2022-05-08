https://ria.ru/20220508/draka-1787530345.html

В Подмосковье мужчина ранил четырех человек

В Подмосковье мужчина ранил четырех человек - РИА Новости, 08.05.2022

В Подмосковье мужчина ранил четырех человек

Полиция Подмосковья ищет злоумышленника, который ранил четырех человек во время потасовки в Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T16:59

2022-05-08T16:59

2022-05-08T16:59

происшествия

городской округ домодедово

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Полиция Подмосковья ищет злоумышленника, который ранил четырех человек во время потасовки в Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Седьмого мая в дежурную часть по городскому округу Домодедово поступило сообщение, что у одного из домов, расположенных на бульваре Строителей, происходит драка. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что между группой граждан на бытовой почве произошел словесный конфликт", - сказал собеседник агентства.По его словам, один из участников травмировал четверых человек. Все они были госпитализированы.В настоящее время мужчину ищет полиция.Проводится проверка.

https://ria.ru/20220427/draka-1785762465.html

городской округ домодедово

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, городской округ домодедово