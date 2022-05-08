https://ria.ru/20220508/draka-1787530345.html
В Подмосковье мужчина ранил четырех человек
В Подмосковье мужчина ранил четырех человек - РИА Новости, 08.05.2022
В Подмосковье мужчина ранил четырех человек
Полиция Подмосковья ищет злоумышленника, который ранил четырех человек во время потасовки в Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:59
2022-05-08T16:59
2022-05-08T16:59
происшествия
городской округ домодедово
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Полиция Подмосковья ищет злоумышленника, который ранил четырех человек во время потасовки в Домодедово, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области."Седьмого мая в дежурную часть по городскому округу Домодедово поступило сообщение, что у одного из домов, расположенных на бульваре Строителей, происходит драка. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции установлено, что между группой граждан на бытовой почве произошел словесный конфликт", - сказал собеседник агентства.По его словам, один из участников травмировал четверых человек. Все они были госпитализированы.В настоящее время мужчину ищет полиция.Проводится проверка.
https://ria.ru/20220427/draka-1785762465.html
городской округ домодедово
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, городской округ домодедово
В Подмосковье мужчина ранил четырех человек
В Подмосковье мужчина ранил четырех человек во время драки