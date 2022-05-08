Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять мин
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка в Донецкой народной республике, выпустив пять мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Пески - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.