https://ria.ru/20220508/donetsk-1787482609.html

В Донецке погиб мирный житель при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке погиб мирный житель при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 08.05.2022

В Донецке погиб мирный житель при обстреле со стороны ВСУ

Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T10:51

2022-05-08T10:51

2022-05-08T10:51

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

россия

украина

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."ВФУ нанесли удар по ул. Камвольной, на границе Кировского и Петровского районов Донецка, погиб мирный житель 1974 г.р.", - говорится в сообщении штаба в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/obstrel-1787453913.html

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Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), россия, украина