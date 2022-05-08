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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Старомихайловку - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/donbass-1787519891.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Старомихайловку - РИА Новости, 08.05.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Старомихайловку
Украинские войска за час обстреляли населенные пункты Гольмовский и Старомихайловка в Донецкой народной республике, выпустив в общей сложности 12 мин, сообщает... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:34
2022-05-08T15:34
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
старомихайловка
россия
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли населенные пункты Гольмовский и Старомихайловка в Донецкой народной республике, выпустив в общей сложности 12 мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.55 - населенный пункт Зайцево (северное) - населенный пункт Гольмовский: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 14.50 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/obstrel-1787515169.html
https://ria.ru/20220508/donbass-1787503231.html
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в мире, владимир путин, украина, старомихайловка, россия
15:34 08.05.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Старомихайловку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 12 мин по Гольмовскому и Старомихайловке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФрагменты снаряда
Фрагменты снаряда - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска за час обстреляли населенные пункты Гольмовский и Старомихайловка в Донецкой народной республике, выпустив в общей сложности 12 мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13.55 - населенный пункт Зайцево (северное) - населенный пункт Гольмовский: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров; 14.50 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять мин калибром 82 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Последствия обстрела в Куйбышевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
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Украинские войска вновь обстреляли Куйбышевский район Донецка
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаСтаромихайловкаРоссия
 
 
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