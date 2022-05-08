Рейтинг@Mail.ru
Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/donbass-1787517501.html
Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса
Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса - РИА Новости, 08.05.2022
Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший освобожденные территории Донбасса, пообещал помощь в восстановлении мирной жизни, отметив большой объем работы по... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:19
2022-05-08T16:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785873231_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0613570e575799af6cc9e18d85b1819d.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший освобожденные территории Донбасса, пообещал помощь в восстановлении мирной жизни, отметив большой объем работы по гуманитарному направлению."Посетил освобожденные территории ДНР и ЛНР. Побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах. Пообщался с местными жителями", - написал он у себя в Telegram-канале."В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи!", - добавил вице-премьер.
https://radiosputnik.ria.ru/20220508/azovstal-1787481381.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785873231_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac07abe1f147844d73d1235211521134.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донбасс
15:19 08.05.2022 (обновлено: 16:20 08.05.2022)
 
Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса

Вице-премьер Хуснуллин: Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса

© РИА Новости / Алексей КуденкоРазрушенные дома и автомобили в Левобережном районе Мариуполя
Разрушенные дома и автомобили в Левобережном районе Мариуполя - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Разрушенные дома и автомобили в Левобережном районе Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший освобожденные территории Донбасса, пообещал помощь в восстановлении мирной жизни, отметив большой объем работы по гуманитарному направлению.
"Посетил освобожденные территории ДНР и ЛНР. Побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах. Пообщался с местными жителями", - написал он у себя в Telegram-канале.
Эвакуированные из района Азовстали мирные жители в селе Безыменное - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
10:43В мире
В ДНР рассказали, сколько всего жителей удалось эвакуировать с "Азовстали"
"В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи!", - добавил вице-премьер.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала