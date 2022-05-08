https://ria.ru/20220508/donbass-1787517501.html

Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса

Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса - РИА Новости, 08.05.2022

Россия поможет с восстановлением освобожденных территорий Донбасса

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший освобожденные территории Донбасса, пообещал помощь в восстановлении мирной жизни, отметив большой объем работы по... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T15:19

2022-05-08T15:19

2022-05-08T16:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

донбасс

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший освобожденные территории Донбасса, пообещал помощь в восстановлении мирной жизни, отметив большой объем работы по гуманитарному направлению."Посетил освобожденные территории ДНР и ЛНР. Побывал в Мариуполе, Волновахе, Луганске и других городах. Пообщался с местными жителями", - написал он у себя в Telegram-канале."В регионах начинается восстановление мирной жизни. Работы очень много. Будем помогать, в частности необходимо провести масштабную работу в части оказания гуманитарной помощи!", - добавил вице-премьер.

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/azovstal-1787481381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, донбасс