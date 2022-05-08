Украинские войска обстреляли Старомихайловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 25 гранат по Старомихайловке
Военнослужащий ДНР демонстрирует осколок снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Старомихайловка, выпущено 25 гранат из АГС, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Красногоровка - н.п. Старомихайловка: выпущено 25 гранат из АГС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 10.45 (совпадает с мск).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.