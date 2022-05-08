11:11 08.05.2022 (обновлено: 11:17 08.05.2022)
Украинские войска обстреляли Горловку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке 15 снарядов калибра 122 миллиметра
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, за 5 минут выпустили 15 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:45 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (поселок шахты им. Гагарина): выпущено семь снарядов калибром 122 миллиметра; 10:50 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (микрорайон "Строителей"): выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.