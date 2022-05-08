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Украинские националисты за сутки в боях с военными ДНР потеряли 32 человека - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/donbass-1787482371.html
Украинские националисты за сутки в боях с военными ДНР потеряли 32 человека
Украинские националисты за сутки в боях с военными ДНР потеряли 32 человека - РИА Новости, 08.05.2022
Украинские националисты за сутки в боях с военными ДНР потеряли 32 человека
Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 32 человека личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T10:50
2022-05-08T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
сергей лавров
донецкая народная республика
россия
украина
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 32 человека личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 32 украинских националиста, одну огневую позицию 152-миллиметровых самоходных артиллеристских установок 2С3 "Акация", одну огневую позицию 122-миллиметровых самоходных артиллеристских установок 2С1 "Гвоздика", четыре бронетранспортера и два полевых склада с боеприпасами. Захвачены одна 152-миллиметровая буксируемая пушка-гаубица, два БМП и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220508/svetlichnoe-1787480243.html
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в мире, владимир путин, сергей лавров, донецкая народная республика, россия, украина
10:50 08.05.2022
 
Украинские националисты за сутки в боях с военными ДНР потеряли 32 человека

В ДНР сообщили, что украинские националисты за сутки потеряли 32 человека и технику

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе
Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 32 человека личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 32 украинских националиста, одну огневую позицию 152-миллиметровых самоходных артиллеристских установок 2С3 "Акация", одну огневую позицию 122-миллиметровых самоходных артиллеристских установок 2С1 "Гвоздика", четыре бронетранспортера и два полевых склада с боеприпасами. Захвачены одна 152-миллиметровая буксируемая пушка-гаубица, два БМП и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.
Военнослужащие Народной милиции ЛНР на позиции в Луганской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
10:35Специальная военная операция на Украине
Войска ЛНР полностью освободили населенный пункт Светличное
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
Вчера, 19:16Специальная военная операция на Украине
Украинские националисты за сутки в боях с военными ДНР потеряли 27 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинСергей ЛавровДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраина
 
 
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