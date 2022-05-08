Украинские националисты за сутки в боях с военными ДНР потеряли 32 человека
В ДНР сообщили, что украинские националисты за сутки потеряли 32 человека и технику
Военнослужащие Народной милиции ДНР в Мариуполе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска на донецком направлении за сутки потеряли 32 человека личного состава и боевую технику, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.
"За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 32 украинских националиста, одну огневую позицию 152-миллиметровых самоходных артиллеристских установок 2С3 "Акация", одну огневую позицию 122-миллиметровых самоходных артиллеристских установок 2С1 "Гвоздика", четыре бронетранспортера и два полевых склада с боеприпасами. Захвачены одна 152-миллиметровая буксируемая пушка-гаубица, два БМП и один грузовой автомобиль", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.