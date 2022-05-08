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Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/donbass-1787472824.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.05.2022
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T09:27
2022-05-08T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
горловка
донбасс
донецкая народная республика
стирол
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.00 (совпадает с мск).Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220508/obstrely-1787472134.html
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горловка
донбасс
донецкая народная республика
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в мире, владимир путин, горловка, донбасс, донецкая народная республика, стирол
09:27 08.05.2022 (обновлено: 09:37 08.05.2022)
 
Украинские войска обстреляли Горловку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 122 миллиметра

© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда у школы Горловки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новгородское - н.п. Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
09:15Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Железную Балку в ДНР
Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 9.00 (совпадает с мск).
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский военнослужащий недалеко от поселка Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
08:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинГорловкаДонбассДонецкая Народная РеспубликаСтирол
 
 
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