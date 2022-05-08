https://ria.ru/20220508/donbass-1787472605.html

Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР

Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР - РИА Новости, 08.05.2022

Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР

Украинские войска утром обстреляли Луганское, выпущено 32 мины и восемь гранат, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T09:23

2022-05-08T09:23

2022-05-08T09:23

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

россия

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Луганское, выпущено 32 мины и восемь гранат, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н.п. Новомихайловка - н.п. Луганское: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров и 12 мин калибром 82 миллиметра, выпущено восемь гранат из СПГ… выпущено десять мин калибром 60 миллиметров", - говорится в сообщении.Отмечается, что обстрел был зафиксирован в 8.20 (совпадает с мск).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/obstrely-1787472134.html

https://ria.ru/20220508/donbass-1787469154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс