https://ria.ru/20220508/donbass-1787469154.html

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк - РИА Новости, 08.05.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Донецк

Украинские войска утром обстреляли Гольмовский и Донецк, выпустили пять мин калибра 120 миллиметров и 20 ракет из "Градов", сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:44

2022-05-08T08:44

2022-05-08T10:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

днр

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ДОНЕЦК, 8 мая — РИА Новости. Украинские войска утром обстреляли Гольмовский и Донецк, выпустили пять мин калибра 120 миллиметров и 20 ракет из "Градов", сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 7:20 — населенный пункт Металлист — населенный пункт Гольмовский: выпущено пять мин калибра 120 миллиметров; 8:15 — населенный пункт Пески — город Донецк: выпущено 20 ракет из БМ-21 "Град", — говорится в заявлении.За сутки территорию ДНР обстреляли 28 раз 238 различными боеприпасами. В представительство поступили сведения о девяти раненых в Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке и Ясном. Повреждены более тридцати домов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта, как утверждается, выполнили основные задачи первого этапа — снизили боевой потенциал украинских войск. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220508/ukraina-1787467444.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), днр