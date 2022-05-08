https://ria.ru/20220508/doma-1787457781.html
В Красноярском крае уточнили количество домов, пострадавших от пожаров
В Красноярском крае уточнили количество домов, пострадавших от пожаров - РИА Новости, 08.05.2022
В Красноярском крае уточнили количество домов, пострадавших от пожаров
Количество жилых строений, пострадавших от аномальных пожаров в Красноярском крае, увеличилось с 484 до 518 домов, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T04:19
2022-05-08T04:19
2022-05-08T14:21
происшествия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. Количество жилых строений, пострадавших от аномальных пожаров в Красноярском крае, увеличилось с 484 до 518 домов, сообщает пресс-служба регионального правительства.Вечером в субботу сообщалось о 484 строениях, пострадавших от пожаров.В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных.Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, красноярский край
04:19 08.05.2022 (обновлено: 14:21 08.05.2022)
В Красноярском крае уточнили количество домов, пострадавших от пожаров
Количество домов, пострадавших от пожаров в Красноярском крае, увеличилось до 518
КРАСНОЯРСК, 8 мая – РИА Новости. Количество жилых строений, пострадавших от аномальных пожаров в Красноярском крае, увеличилось с 484 до 518 домов, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Вечером в субботу сообщалось о 484 строениях, пострадавших от пожаров.
"При прохождении циклона огнем уничтожены и пострадали 518 жилых домов, 309 строений, 61 автомобиль", - говорится в сообщении.
В субботу начались пожары в более чем 16 населенных пунктах Красноярского края, в результате которых погибло пять человек. Порывы ветра достигали 40 метров в секунду. Действие стихии вызвало 273 пожара в 18 муниципалитетах, в результате которых погибли пять человек, 19 человек пострадали, 14 людям потребовалась госпитализация, в числе которых шесть пожарных.
Ликвидированы 196 пожаров на площади 37,6 тысячи квадратных метров. В данный момент локализованы все возгорания, вызванные аномальной погодой. Всего в тушении пожаров задействованы 2007 человек оперативных служб, 548 единиц техники.