https://ria.ru/20220508/dogovor-1787569312.html

Минск и Москва подготовили проект договора о рынке электроэнергии

Минск и Москва подготовили проект договора о рынке электроэнергии - РИА Новости, 08.05.2022

Минск и Москва подготовили проект договора о рынке электроэнергии

Белоруссия и Россия завершили работу над подготовкой договора о формировании объединенного рынка электрической энергии, его вскоре направят на... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T23:50

2022-05-08T23:50

2022-05-08T23:50

союзное государство

экономика

евразийский экономический союз

белоруссия

россия

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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Белоруссия и Россия завершили работу над подготовкой договора о формировании объединенного рынка электрической энергии, его вскоре направят на внутригосударственные процедуры, а правила функционирования этого рынка разработают до конца текущего года, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич."Подготовлен проект межгосударственного договора о формировании объединенного рынка электрической энергии. Он уже имеет законченный вид и будет направлен на проведение внутригосударственных процедур. Документом планируется закрепление правовых основ создания и функционирования объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, будут определены полномочия органов государственного управления и инфраструктурных организаций двух стран, а также субъектный состав участников рынка – кто будет участвовать в купле-продаже энергии", - сказал министр в интервью телеканалу "Беларусь 1", показанном в воскресенье.Он отметил, что "на завершающем стадии находится подготовка проекта правил функционирования объединенного рынка электрической энергии Союзного государства". "До конца года он должен быть подготовлен для последующего подписания", - сообщил министр.Он уточнил, что формирование объединенного рынка электроэнергии Союзного государства будет проходить в три основных этапа. По словам Каранкевича, с 1 января 2024 года планируется торговля электрической энергией на общем рынке через уполномоченных субъектов хозяйствования – по одному с каждой стороны. С 2025 года работа объединенного рынка электроэнергии Союзного государства будет синхронизирована с работой рынка электроэнергии Евразийского экономического союза. С 2027 года предусматривается более глубокая интеграция, которая предполагает расширение субъектного состава рынка, в первую очередь это касается производителей и потребителей электроэнергии, сказал министр.

https://ria.ru/20220508/gaz-1787566868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, евразийский экономический союз, белоруссия, россия