https://ria.ru/20220508/chupriyan-1787526279.html
Чуприян осмотрел пострадавшие от пожаров территории Красноярского края
Чуприян осмотрел пострадавшие от пожаров территории Красноярского края - РИА Новости, 08.05.2022
Чуприян осмотрел пострадавшие от пожаров территории Красноярского края
Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов осмотрели пострадавшие от огня территории... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T16:28
2022-05-08T16:28
2022-05-08T16:51
происшествия
красноярский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
александр чуприян
россия
заозерный
ми-8 амтш
александр усс
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов осмотрели пострадавшие от огня территории Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Врио министра МЧС России Александр Чуприян и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов прибыли в Красноярский край. Из аэропорта "Красноярск" они совместно с губернатором края Александром Уссом и начальником краевого главка Игорем Лисиным отправились осматривать пострадавшие от пожара территории края на вертолете Ми-8 МЧС России", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что первым пунктом маршрута стал город Заозерный, где пожар повредил 53 дома на восьми улиц. Врио главы МЧС обсудил с губернатором планы по оказанию первой помощи пострадавшим, а также посетил пункт временного размещения в санатории-профилактории "Жарки".Дополняется, что Чуприян заверил пострадавших, что каждому будет оказана своевременная материальная помощь и содействие в восстановлении жилья.
https://ria.ru/20220507/pomosch-1787440268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, заозерный, ми-8 амтш, александр усс
16:28 08.05.2022 (обновлено: 16:51 08.05.2022)
Чуприян осмотрел пострадавшие от пожаров территории Красноярского края
Врио главы МЧС Чуприян осмотрел пострадавшие от пожаров территории Красноярского края