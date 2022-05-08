https://ria.ru/20220508/chupriyan-1787526279.html

Чуприян осмотрел пострадавшие от пожаров территории Красноярского края

Чуприян осмотрел пострадавшие от пожаров территории Красноярского края - РИА Новости, 08.05.2022

Чуприян осмотрел пострадавшие от пожаров территории Красноярского края

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов осмотрели пострадавшие от огня территории... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T16:28

2022-05-08T16:28

2022-05-08T16:51

происшествия

красноярский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

александр чуприян

россия

заозерный

ми-8 амтш

александр усс

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов осмотрели пострадавшие от огня территории Красноярского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Врио министра МЧС России Александр Чуприян и министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов прибыли в Красноярский край. Из аэропорта "Красноярск" они совместно с губернатором края Александром Уссом и начальником краевого главка Игорем Лисиным отправились осматривать пострадавшие от пожара территории края на вертолете Ми-8 МЧС России", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что первым пунктом маршрута стал город Заозерный, где пожар повредил 53 дома на восьми улиц. Врио главы МЧС обсудил с губернатором планы по оказанию первой помощи пострадавшим, а также посетил пункт временного размещения в санатории-профилактории "Жарки".Дополняется, что Чуприян заверил пострадавших, что каждому будет оказана своевременная материальная помощь и содействие в восстановлении жилья.

https://ria.ru/20220507/pomosch-1787440268.html

красноярский край

россия

заозерный

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, красноярский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), александр чуприян, россия, заозерный, ми-8 амтш, александр усс