Рейтинг@Mail.ru
Руководители Чехии почтили память погибших во Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
День Победы — 2022
https://ria.ru/20220508/chekhiya-1787506483.html
Руководители Чехии почтили память погибших во Второй мировой войне
Руководители Чехии почтили память погибших во Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2022
Руководители Чехии почтили память погибших во Второй мировой войне
Руководители Чехии возложили в воскресенье венки у Национального памятника на холме Витков в центре Праги, почтив память погибших за свободу и независимость... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:42
2022-05-08T13:42
день победы — 2022
в мире
милош земан
чехия
прага
петр фиала
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/96/1551559603_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_2070c3b82347181346cfaa1a52a0f252.jpg
ПРАГА, 8 мая – РИА Новости. Руководители Чехии возложили в воскресенье венки у Национального памятника на холме Витков в центре Праги, почтив память погибших за свободу и независимость республики в годы Второй мировой войны, сообщило Чешское ТВ."В торжественном акте памяти в честь (празднуемого в Европе 8 мая) Дня Победы над гитлеровской Германией у Национального памятника на холме Витков приняли участие президент республики Милош Земан, руководители обеих палат парламента, премьер Петр Фиала и другие члены правительства", - говорится в сообщении.Очередная годовщина Победы над Германией традиционно широко отмечается в Чехии, сообщил телеканал."Позднее в воскресенье премьер Фиала и ряд других политиков возложат на Ольшанском кладбище цветы к могилам павших украинцев, воевавших в составе Красной Армии, а также к могилам тех жителей Праги, которые погибли во время боев в ходе Пражского восстания против гитлеровцев в первые дни мая 1945 года", - отмечает Чешское ТВ.Многочисленные мероприятия проходят в эти дни в Пльзеньском крае на западе республики, который был освобожден от нацистов частями американской армии. В краевом центре, городе Пльзене, в воскресенье состоится парад машин-ветеранов, в том числе тех, которые использовала в годы войны армия США, в это же время над городом пролетят самолеты военных лет.Также в воскресенье состоятся торжества по случаю Дня Победы во многих других населенных пунктах Чехии.
https://ria.ru/20220508/rim-1787499859.html
чехия
прага
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155155/96/1551559603_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_644f38ef9ea68a249afe593a0b07cd0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, милош земан, чехия, прага, петр фиала, день победы
13:42 08.05.2022
 
Руководители Чехии почтили память погибших во Второй мировой войне

Земан и другие руководители Чехии почтили память погибших во Второй мировой войне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Прага. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 8 мая – РИА Новости. Руководители Чехии возложили в воскресенье венки у Национального памятника на холме Витков в центре Праги, почтив память погибших за свободу и независимость республики в годы Второй мировой войны, сообщило Чешское ТВ.
"В торжественном акте памяти в честь (празднуемого в Европе 8 мая) Дня Победы над гитлеровской Германией у Национального памятника на холме Витков приняли участие президент республики Милош Земан, руководители обеих палат парламента, премьер Петр Фиала и другие члены правительства", - говорится в сообщении.
Очередная годовщина Победы над Германией традиционно широко отмечается в Чехии, сообщил телеканал.
"Позднее в воскресенье премьер Фиала и ряд других политиков возложат на Ольшанском кладбище цветы к могилам павших украинцев, воевавших в составе Красной Армии, а также к могилам тех жителей Праги, которые погибли во время боев в ходе Пражского восстания против гитлеровцев в первые дни мая 1945 года", - отмечает Чешское ТВ.
Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
12:52День Победы — 2022
В Риме прошла акция "Бессмертный полк"
Многочисленные мероприятия проходят в эти дни в Пльзеньском крае на западе республики, который был освобожден от нацистов частями американской армии. В краевом центре, городе Пльзене, в воскресенье состоится парад машин-ветеранов, в том числе тех, которые использовала в годы войны армия США, в это же время над городом пролетят самолеты военных лет.
Также в воскресенье состоятся торжества по случаю Дня Победы во многих других населенных пунктах Чехии.
 
День Победы — 2022В миреМилош ЗеманЧехияПрагаПетр ФиалаДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала