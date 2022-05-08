https://ria.ru/20220508/chekhiya-1787506483.html

Руководители Чехии почтили память погибших во Второй мировой войне

Руководители Чехии почтили память погибших во Второй мировой войне - РИА Новости, 08.05.2022

Руководители Чехии почтили память погибших во Второй мировой войне

Руководители Чехии возложили в воскресенье венки у Национального памятника на холме Витков в центре Праги, почтив память погибших за свободу и независимость... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T13:42

2022-05-08T13:42

2022-05-08T13:42

день победы — 2022

в мире

милош земан

чехия

прага

петр фиала

день победы

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ПРАГА, 8 мая – РИА Новости. Руководители Чехии возложили в воскресенье венки у Национального памятника на холме Витков в центре Праги, почтив память погибших за свободу и независимость республики в годы Второй мировой войны, сообщило Чешское ТВ."В торжественном акте памяти в честь (празднуемого в Европе 8 мая) Дня Победы над гитлеровской Германией у Национального памятника на холме Витков приняли участие президент республики Милош Земан, руководители обеих палат парламента, премьер Петр Фиала и другие члены правительства", - говорится в сообщении.Очередная годовщина Победы над Германией традиционно широко отмечается в Чехии, сообщил телеканал."Позднее в воскресенье премьер Фиала и ряд других политиков возложат на Ольшанском кладбище цветы к могилам павших украинцев, воевавших в составе Красной Армии, а также к могилам тех жителей Праги, которые погибли во время боев в ходе Пражского восстания против гитлеровцев в первые дни мая 1945 года", - отмечает Чешское ТВ.Многочисленные мероприятия проходят в эти дни в Пльзеньском крае на западе республики, который был освобожден от нацистов частями американской армии. В краевом центре, городе Пльзене, в воскресенье состоится парад машин-ветеранов, в том числе тех, которые использовала в годы войны армия США, в это же время над городом пролетят самолеты военных лет.Также в воскресенье состоятся торжества по случаю Дня Победы во многих других населенных пунктах Чехии.

https://ria.ru/20220508/rim-1787499859.html

чехия

прага

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, милош земан, чехия, прага, петр фиала, день победы