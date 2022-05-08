Руководители Чехии почтили память погибших во Второй мировой войне
Земан и другие руководители Чехии почтили память погибших во Второй мировой войне
Прага. Архивное фото
ПРАГА, 8 мая – РИА Новости. Руководители Чехии возложили в воскресенье венки у Национального памятника на холме Витков в центре Праги, почтив память погибших за свободу и независимость республики в годы Второй мировой войны, сообщило Чешское ТВ.
"В торжественном акте памяти в честь (празднуемого в Европе 8 мая) Дня Победы над гитлеровской Германией у Национального памятника на холме Витков приняли участие президент республики Милош Земан, руководители обеих палат парламента, премьер Петр Фиала и другие члены правительства", - говорится в сообщении.
Очередная годовщина Победы над Германией традиционно широко отмечается в Чехии, сообщил телеканал.
"Позднее в воскресенье премьер Фиала и ряд других политиков возложат на Ольшанском кладбище цветы к могилам павших украинцев, воевавших в составе Красной Армии, а также к могилам тех жителей Праги, которые погибли во время боев в ходе Пражского восстания против гитлеровцев в первые дни мая 1945 года", - отмечает Чешское ТВ.
Многочисленные мероприятия проходят в эти дни в Пльзеньском крае на западе республики, который был освобожден от нацистов частями американской армии. В краевом центре, городе Пльзене, в воскресенье состоится парад машин-ветеранов, в том числе тех, которые использовала в годы войны армия США, в это же время над городом пролетят самолеты военных лет.
Также в воскресенье состоятся торжества по случаю Дня Победы во многих других населенных пунктах Чехии.