https://ria.ru/20220508/buldozery-1787546342.html

США запретили экспортировать в Россию бульдозеры

США запретили экспортировать в Россию бульдозеры - РИА Новости, 08.05.2022

США запретили экспортировать в Россию бульдозеры

США запретили экспорт в РФ бульдозеров и промышленного оборудования, приостановили генлицензию на экспорт ядерных материалов и дейтерия, сообщила администрация. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T19:19

2022-05-08T19:19

2022-05-08T19:19

экономика

технологии

россия

евросоюз

уралвагонзавод

челябинский тракторный завод

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США запретили экспорт в РФ бульдозеров и промышленного оборудования, приостановили генлицензию на экспорт ядерных материалов и дейтерия, сообщила администрация."США вводят дополнительные ограничения против российского промышленного сектора, включая широкий спектр ресурсов и продукции, включая продукцию из дерева, бойлеры, промышленные двигатели, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и другие позиции промышленного и коммерческого применения", - говорится в распространенном пресс-службой национального совета безопасности Белого дома сообщении.Со своей стороны высокопоставленный чиновник заявил в ходе телефонного брифинга, что новые меры экспортного контроля послужат для "дальнейшего ограничения доступа РФ к компонентам, необходимым для пополнения военных возможностей". Как заявил чиновник, ЕС готовится запретить экспорт в Россию некоторых химикатов.Как считают в администрации, отсутствие иностранных комплектующих привело к остановке "Уралвагонзавода" и Челябинского тракторного завода.Под новые санкции попадет "Промтехнология", шесть судоходных компаний, которые владеют или управляют 69 судами и одна морская буксировочная компания, сообщили в администрации.Там отметили, что "комиссия по ядерному регулированию приостановила действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию".

https://ria.ru/20220508/neft-1787543679.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, евросоюз, уралвагонзавод, челябинский тракторный завод , администрация президента сша