https://ria.ru/20220508/buldozery-1787546342.html
США запретили экспортировать в Россию бульдозеры
США запретили экспортировать в Россию бульдозеры - РИА Новости, 08.05.2022
США запретили экспортировать в Россию бульдозеры
США запретили экспорт в РФ бульдозеров и промышленного оборудования, приостановили генлицензию на экспорт ядерных материалов и дейтерия, сообщила администрация. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T19:19
2022-05-08T19:19
2022-05-08T19:19
экономика
технологии
россия
евросоюз
уралвагонзавод
челябинский тракторный завод
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США запретили экспорт в РФ бульдозеров и промышленного оборудования, приостановили генлицензию на экспорт ядерных материалов и дейтерия, сообщила администрация."США вводят дополнительные ограничения против российского промышленного сектора, включая широкий спектр ресурсов и продукции, включая продукцию из дерева, бойлеры, промышленные двигатели, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и другие позиции промышленного и коммерческого применения", - говорится в распространенном пресс-службой национального совета безопасности Белого дома сообщении.Со своей стороны высокопоставленный чиновник заявил в ходе телефонного брифинга, что новые меры экспортного контроля послужат для "дальнейшего ограничения доступа РФ к компонентам, необходимым для пополнения военных возможностей". Как заявил чиновник, ЕС готовится запретить экспорт в Россию некоторых химикатов.Как считают в администрации, отсутствие иностранных комплектующих привело к остановке "Уралвагонзавода" и Челябинского тракторного завода.Под новые санкции попадет "Промтехнология", шесть судоходных компаний, которые владеют или управляют 69 судами и одна морская буксировочная компания, сообщили в администрации.Там отметили, что "комиссия по ядерному регулированию приостановила действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию".
https://ria.ru/20220508/neft-1787543679.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, евросоюз, уралвагонзавод, челябинский тракторный завод , администрация президента сша
США запретили экспортировать в Россию бульдозеры
Белый дом: США запретили экспорт в Россию бульдозеров и промышленного оборудования
ВАШИНГТОН, 8 мая - РИА Новости. США запретили экспорт в РФ бульдозеров и промышленного оборудования, приостановили генлицензию на экспорт ядерных материалов и дейтерия, сообщила администрация.
"США вводят дополнительные ограничения против российского промышленного сектора, включая широкий спектр ресурсов и продукции, включая продукцию из дерева, бойлеры, промышленные двигатели, моторы, вентиляторы и вентиляционное оборудование, бульдозеры и другие позиции промышленного и коммерческого применения", - говорится в распространенном пресс-службой национального совета безопасности Белого дома сообщении.
Со своей стороны высокопоставленный чиновник заявил в ходе телефонного брифинга, что новые меры экспортного контроля послужат для "дальнейшего ограничения доступа РФ
к компонентам, необходимым для пополнения военных возможностей". Как заявил чиновник, ЕС
готовится запретить экспорт в Россию некоторых химикатов.
Как считают в администрации, отсутствие иностранных комплектующих привело к остановке "Уралвагонзавода
" и Челябинского тракторного завода
.
Под новые санкции попадет "Промтехнология", шесть судоходных компаний, которые владеют или управляют 69 судами и одна морская буксировочная компания, сообщили в администрации.
Там отметили, что "комиссия по ядерному регулированию приостановила действие генеральных лицензий на экспорт исходного материала, специального ядерного материала, побочных продуктов и дейтерия в Россию".