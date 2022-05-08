https://ria.ru/20220508/boeviki-1787560584.html

Боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья

Боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья - РИА Новости, 08.05.2022

Боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья

Боевики украинских сил территориальной обороны пресекают все попытки гражданских лиц эвакуироваться из опасных зон Запорожья, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T21:37

2022-05-08T21:37

2022-05-08T21:38

специальная военная операция на украине

в мире

запорожье

россия

киев

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Боевики украинских сил территориальной обороны пресекают все попытки гражданских лиц эвакуироваться из опасных зон Запорожья, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Запорожье администрация, скрывая истинную цель – использование граждан в качестве "живого щита", под предлогом "обеспечения безопасности" запретила эвакуацию мирных граждан. Любые попытки жителей покинуть город на личных автомобилях и пешком жестко пресекаются боевиками батальонов территориальной обороны на блокпостах. Оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергают физическому насилию, автомобили изымают, а людей отправляют обратно пешком", - сказал Мизинцев на брифинге.Он подчеркнул, что ежедневные нарушения Киевом норм и принципов международного гуманитарного права и Женевских конвенций говорят об осознанном применении украинским режимом антигуманной тактики ведения боя. Генерал напомнил, что после окончания Второй мировой войны из-за аналогичных подходов нацистской Германии к гражданскому населению мировое сообщество разработало и документально закрепило нормы и принципы международного гуманитарного права, действующие в настоящее время. В Минобороны России в очередной раз призвали западные страны, поддерживающие киевский режим, перестать "закрывать глаза" на факты и осудить военные преступления киевских властей против своих граждан.

https://ria.ru/20220507/naemnik-1787436458.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожье, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)