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Боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья - РИА Новости, 08.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220508/boeviki-1787560584.html
Боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья
Боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья - РИА Новости, 08.05.2022
Боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья
Боевики украинских сил территориальной обороны пресекают все попытки гражданских лиц эвакуироваться из опасных зон Запорожья, сообщил начальник Национального... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T21:37
2022-05-08T21:38
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
россия
киев
украина
вооруженные силы украины
михаил мизинцев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Боевики украинских сил территориальной обороны пресекают все попытки гражданских лиц эвакуироваться из опасных зон Запорожья, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Запорожье администрация, скрывая истинную цель – использование граждан в качестве "живого щита", под предлогом "обеспечения безопасности" запретила эвакуацию мирных граждан. Любые попытки жителей покинуть город на личных автомобилях и пешком жестко пресекаются боевиками батальонов территориальной обороны на блокпостах. Оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергают физическому насилию, автомобили изымают, а людей отправляют обратно пешком", - сказал Мизинцев на брифинге.Он подчеркнул, что ежедневные нарушения Киевом норм и принципов международного гуманитарного права и Женевских конвенций говорят об осознанном применении украинским режимом антигуманной тактики ведения боя. Генерал напомнил, что после окончания Второй мировой войны из-за аналогичных подходов нацистской Германии к гражданскому населению мировое сообщество разработало и документально закрепило нормы и принципы международного гуманитарного права, действующие в настоящее время. В Минобороны России в очередной раз призвали западные страны, поддерживающие киевский режим, перестать "закрывать глаза" на факты и осудить военные преступления киевских властей против своих граждан.
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в мире, запорожье, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
21:37 08.05.2022 (обновлено: 21:38 08.05.2022)
 
Боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья

Минобороны: боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия удара украинских войск "Точкой-У" по гражданским объектам в Запорожской области
Последствия удара украинских войск Точкой-У по гражданским объектам в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Последствия удара украинских войск "Точкой-У" по гражданским объектам в Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Боевики украинских сил территориальной обороны пресекают все попытки гражданских лиц эвакуироваться из опасных зон Запорожья, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Запорожье администрация, скрывая истинную цель – использование граждан в качестве "живого щита", под предлогом "обеспечения безопасности" запретила эвакуацию мирных граждан. Любые попытки жителей покинуть город на личных автомобилях и пешком жестко пресекаются боевиками батальонов территориальной обороны на блокпостах. Оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергают физическому насилию, автомобили изымают, а людей отправляют обратно пешком", - сказал Мизинцев на брифинге.
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Он подчеркнул, что ежедневные нарушения Киевом норм и принципов международного гуманитарного права и Женевских конвенций говорят об осознанном применении украинским режимом антигуманной тактики ведения боя. Генерал напомнил, что после окончания Второй мировой войны из-за аналогичных подходов нацистской Германии к гражданскому населению мировое сообщество разработало и документально закрепило нормы и принципы международного гуманитарного права, действующие в настоящее время. В Минобороны России в очередной раз призвали западные страны, поддерживающие киевский режим, перестать "закрывать глаза" на факты и осудить военные преступления киевских властей против своих граждан.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожьеРоссияКиевУкраинаВооруженные силы УкраиныМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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