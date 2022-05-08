21:37 08.05.2022 (обновлено: 21:38 08.05.2022)
Боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья
Минобороны: боевики жестко пресекают попытки мирных жителей эвакуироваться из Запорожья
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоследствия удара украинских войск "Точкой-У" по гражданским объектам в Запорожской области
Последствия удара украинских войск "Точкой-У" по гражданским объектам в Запорожской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Боевики украинских сил территориальной обороны пресекают все попытки гражданских лиц эвакуироваться из опасных зон Запорожья, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Запорожье администрация, скрывая истинную цель – использование граждан в качестве "живого щита", под предлогом "обеспечения безопасности" запретила эвакуацию мирных граждан. Любые попытки жителей покинуть город на личных автомобилях и пешком жестко пресекаются боевиками батальонов территориальной обороны на блокпостах. Оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергают физическому насилию, автомобили изымают, а людей отправляют обратно пешком", - сказал Мизинцев на брифинге.
Он подчеркнул, что ежедневные нарушения Киевом норм и принципов международного гуманитарного права и Женевских конвенций говорят об осознанном применении украинским режимом антигуманной тактики ведения боя. Генерал напомнил, что после окончания Второй мировой войны из-за аналогичных подходов нацистской Германии к гражданскому населению мировое сообщество разработало и документально закрепило нормы и принципы международного гуманитарного права, действующие в настоящее время. В Минобороны России в очередной раз призвали западные страны, поддерживающие киевский режим, перестать "закрывать глаза" на факты и осудить военные преступления киевских властей против своих граждан.