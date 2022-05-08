https://ria.ru/20220508/bibilov-1787567774.html
Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии
Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022
Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре выборов главы государства. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T23:18
2022-05-08T23:18
2022-05-08T23:46
политика
южная осетия
анатолий бибилов
выборы в южной осетии — 2022
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782784442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9b37b13f440d4eca6173f82254babc3.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре выборов главы государства.Он поздравил с победой своего оппонента Алана Гаглоева."Считаю, что выборы состоялись, результаты вы все знаете. Я желаю Алану Эдуардовичу успешной работы во благо народа Республики Южная Осетия и очень надеюсь, что у него все получится", — сказал он.Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2 процента без учета данных за пределами республики. Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 30 процентов избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных представителей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
южная осетия
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782784442_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_96cce1de9350c400afebe7fa3d152458.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, южная осетия, анатолий бибилов, выборы в южной осетии — 2022, россия, донецкая народная республика
23:18 08.05.2022 (обновлено: 23:46 08.05.2022)
Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии
Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии