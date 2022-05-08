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Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии

Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022

Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии

Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре выборов главы государства. РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T23:18

2022-05-08T23:18

2022-05-08T23:46

политика

южная осетия

анатолий бибилов

выборы в южной осетии — 2022

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре выборов главы государства.Он поздравил с победой своего оппонента Алана Гаглоева."Считаю, что выборы состоялись, результаты вы все знаете. Я желаю Алану Эдуардовичу успешной работы во благо народа Республики Южная Осетия и очень надеюсь, что у него все получится", — сказал он.Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2 процента без учета данных за пределами республики. Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 30 процентов избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных представителей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, южная осетия, анатолий бибилов, выборы в южной осетии — 2022, россия, донецкая народная республика