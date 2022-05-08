Рейтинг@Mail.ru
Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220508/bibilov-1787567774.html
Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии
Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022
Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре выборов главы государства. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T23:18
2022-05-08T23:46
политика
южная осетия
анатолий бибилов
выборы в южной осетии — 2022
россия
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782784442_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9b37b13f440d4eca6173f82254babc3.jpg
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре выборов главы государства.Он поздравил с победой своего оппонента Алана Гаглоева."Считаю, что выборы состоялись, результаты вы все знаете. Я желаю Алану Эдуардовичу успешной работы во благо народа Республики Южная Осетия и очень надеюсь, что у него все получится", — сказал он.Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2 процента без учета данных за пределами республики. Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 30 процентов избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных представителей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
южная осетия
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0a/1782784442_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_96cce1de9350c400afebe7fa3d152458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, южная осетия, анатолий бибилов, выборы в южной осетии — 2022, россия, донецкая народная республика
23:18 08.05.2022 (обновлено: 23:46 08.05.2022)
 
Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии

Бибилов признал поражение во втором туре выборов президента Южной Осетии

© РИА Новости / Зарина Кулаева / Перейти в фотобанкАнатолий Бибилов
Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Зарина Кулаева
Перейти в фотобанк
Анатолий Бибилов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов признал поражение во втором туре выборов главы государства.
Он поздравил с победой своего оппонента Алана Гаглоева.
"Считаю, что выборы состоялись, результаты вы все знаете. Я желаю Алану Эдуардовичу успешной работы во благо народа Республики Южная Осетия и очень надеюсь, что у него все получится", — сказал он.
Итоговая явка на выборах президента Южной Осетии составила 68,2 процента без учета данных за пределами республики. Выборы могут считаться состоявшимися при явке более 30 процентов избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов. За выборами наблюдают более 25 международных представителей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.

Все новости Южной Осетии читайте на сайте Sputnik Южная Осетия >>

 
ПолитикаЮжная ОсетияАнатолий БибиловВыборы в Южной Осетии — 2022РоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала