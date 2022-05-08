https://ria.ru/20220508/bibilov-1787503562.html
Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов в Южной Осетии
Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов в Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022
Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов в Южной Осетии
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал во втором туре выборов главы республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:13
2022-05-08T13:13
2022-05-08T13:13
в мире
анатолий бибилов
южная осетия
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 8 мая – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал во втором туре выборов главы республики, передает корреспондент РИА Новости.Президент пришел проголосовать на избирательный участок №17, расположенный в Цхинвальской спортшколе, со своей семьей."Ну что, быть добру", - сказал он, опуская бюллетень.После этого президент пообщался с журналистами."Сегодня самый главный праздник в преддверие 9 мая, поэтому я желаю всем победы. Оценку сегодня дает народ Южной Осетии и ближе к полуночи мы увидим… Выборы президента – это действительно праздник, а иногда мы воспринимаем его с каким-то напряжением. Мы должны радоваться, что есть выбор народа, который мы увидим, без сомнения. Я думаю, что с таким праздничным настроением люди и будут приходить на избирательные участки и голосовать за будущее", - сказал Бибилов.Бибилов претендует на главный государственный пост вместе с лидером оппозиционной партии "Ныхас" Аланом Гаглоевым.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов.За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
https://ria.ru/20220508/gagloev-1787485404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анатолий бибилов, южная осетия, выборы в южной осетии — 2022
Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов в Южной Осетии
Глава Южной Осетии Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов
ЦХИНВАЛ, 8 мая – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал во втором туре выборов главы республики, передает корреспондент РИА Новости.
Президент пришел проголосовать на избирательный участок №17, расположенный в Цхинвальской спортшколе, со своей семьей.
"Ну что, быть добру", - сказал он, опуская бюллетень.
После этого президент пообщался с журналистами.
"Сегодня самый главный праздник в преддверие 9 мая, поэтому я желаю всем победы. Оценку сегодня дает народ Южной Осетии
и ближе к полуночи мы увидим… Выборы президента – это действительно праздник, а иногда мы воспринимаем его с каким-то напряжением. Мы должны радоваться, что есть выбор народа, который мы увидим, без сомнения. Я думаю, что с таким праздничным настроением люди и будут приходить на избирательные участки и голосовать за будущее", - сказал Бибилов.
Бибилов претендует на главный государственный пост вместе с лидером оппозиционной партии "Ныхас" Аланом Гаглоевым
.
Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов.
За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России
, ДНР
, ЛНР
и Абхазии
.