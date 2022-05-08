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Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов в Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022
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Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов в Южной Осетии
Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов в Южной Осетии - РИА Новости, 08.05.2022
Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов в Южной Осетии
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал во втором туре выборов главы республики, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T13:13
2022-05-08T13:13
в мире
анатолий бибилов
южная осетия
выборы в южной осетии — 2022
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ЦХИНВАЛ, 8 мая – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал во втором туре выборов главы республики, передает корреспондент РИА Новости.Президент пришел проголосовать на избирательный участок №17, расположенный в Цхинвальской спортшколе, со своей семьей."Ну что, быть добру", - сказал он, опуская бюллетень.После этого президент пообщался с журналистами."Сегодня самый главный праздник в преддверие 9 мая, поэтому я желаю всем победы. Оценку сегодня дает народ Южной Осетии и ближе к полуночи мы увидим… Выборы президента – это действительно праздник, а иногда мы воспринимаем его с каким-то напряжением. Мы должны радоваться, что есть выбор народа, который мы увидим, без сомнения. Я думаю, что с таким праздничным настроением люди и будут приходить на избирательные участки и голосовать за будущее", - сказал Бибилов.Бибилов претендует на главный государственный пост вместе с лидером оппозиционной партии "Ныхас" Аланом Гаглоевым.Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов.За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
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в мире, анатолий бибилов, южная осетия, выборы в южной осетии — 2022
13:13 08.05.2022
 
Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов в Южной Осетии

Глава Южной Осетии Бибилов проголосовал во втором туре президентских выборов

© РИА Новости / Наталья Айриян / Перейти в фотобанкДействующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© РИА Новости / Наталья Айриян
Перейти в фотобанк
Действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов
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ЦХИНВАЛ, 8 мая – РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов проголосовал во втором туре выборов главы республики, передает корреспондент РИА Новости.
Президент пришел проголосовать на избирательный участок №17, расположенный в Цхинвальской спортшколе, со своей семьей.
"Ну что, быть добру", - сказал он, опуская бюллетень.
После этого президент пообщался с журналистами.
"Сегодня самый главный праздник в преддверие 9 мая, поэтому я желаю всем победы. Оценку сегодня дает народ Южной Осетии и ближе к полуночи мы увидим… Выборы президента – это действительно праздник, а иногда мы воспринимаем его с каким-то напряжением. Мы должны радоваться, что есть выбор народа, который мы увидим, без сомнения. Я думаю, что с таким праздничным настроением люди и будут приходить на избирательные участки и голосовать за будущее", - сказал Бибилов.
Бибилов претендует на главный государственный пост вместе с лидером оппозиционной партии "Ныхас" Аланом Гаглоевым.
Выборы в Южной Осетии могут считаться состоявшимися при явке более 30% избирателей. Победитель определяется простым большинством голосов.
За выборами наблюдают более 25 международных наблюдателей из России, ДНР, ЛНР и Абхазии.
Кандидат на пост президента Южной Осетии Алан Гаглоев голосует на избирательном участке № 23 в Цхинвале - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
11:13
Оппозиционный кандидат Гаглоев проголосовал на выборах в Южной Осетии
 
В миреАнатолий БибиловЮжная ОсетияВыборы в Южной Осетии — 2022
 
 
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