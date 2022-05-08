https://ria.ru/20220508/azov-1787465576.html

Пленный полковник ВСУ объяснил большие потери морпехов

Пленный полковник ВСУ объяснил большие потери морпехов - РИА Новости, 08.05.2022

Пленный полковник ВСУ объяснил большие потери морпехов

Нацистский батальон "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери,... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T08:09

2022-05-08T08:09

2022-05-08T12:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

мариуполь

батальон "азов"

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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Нацистский батальон "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери, свидетельствует видеозапись показаний начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, сделанная в одном из пунктов на территории ДНР.Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты украинских войск - командир бригады, герой Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков - оказался в плену после попытки выйти с завода "Азовмаш", они уже дали показания об обстоятельствах их захвата и ведения ими боевых действий в Мариуполе."Они ("Азов") просто уходили из тех районов, где они выполняли задачи, - соответственно, нам приходилось занимать эти районы. Чтобы нас не обошли с фланга. Мы… это другое ведомство. Поэтому какие-то претензии… Мы можем только докладывать нашему непосредственному начальнику об изменении тактической обстановки и о принятии решений по этой обстановке командиром", - объясняет Кормянков.А командир, по его словам, говорил им "растянуть подразделение и не допустить прорыва противника". "Потом то же самое сказал с правого фланга, когда… Точнее, сначала с правого фланга…" - говорит пленный начштаба.О своем личном отношении к "азовцам" полковник говорит сперва сдержанно."Я к ним не отношусь. Никак. Меня они не интересуют. Мне не интересно их существование. Мне… у нас с ними был небольшой совместный период, когда мы могли как-то вести диалоги. Это до того момента, пока они не начали отходить с левого и с правого фланга. Когда они оголили нам наши ряды и заставили наши подразделения идти на разрыв. Так сказать, стать в тактически невыгодном положении и нести большие потери личного состава, техники…" - сетует Кормянков.О том, чем руководствовались боевики "Азова" при таких маневрах, пленный полковник ничего не знает."Еще раз повторюсь: может, это другое ведомство. Мы на что-то могли как-то реагировать только путем доклада старшему начальству - о том, что у нас такая вот ситуация, по обстановке. И, соответственно, командир принимал решение о разворачивании подразделений по флангам, растягивая их на оборонном рубеже. Это, соответственно, в дальнейшем привело к большой численности гибели личного состава и сведению к такому положению, что у нас были все маневренности наши ограничены. То есть мы были полностью скованы боевыми действиями. Соответственно, двигаться…" - добавляет пленный украинский офицер.

https://ria.ru/20220505/azovstal-1786909584.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/plennyy-1787438407.html

украина

мариуполь

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пленный морпех о причинах больших потерь со стороны ВСУ Нацистский батальон "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) сдавал позиции, из-за этого украинские морпехи несли большие потери, свидетельствует видеозапись показаний начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Кормянкова, сделанная в одном из пунктов на территории ДНР. 2022-05-08T08:09 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, мариуполь, батальон "азов"