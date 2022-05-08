https://ria.ru/20220508/aydar-1787539628.html

Участники боевых действий в Донбассе: в "Айдар" брали судимых и наркоманов

Участники боевых действий в Донбассе: в "Айдар" брали судимых и наркоманов - РИА Новости, 08.05.2022

Участники боевых действий в Донбассе: в "Айдар" брали судимых и наркоманов

Задержанные в Харьковской области бывшие участники так называемой зоны Антитеррористической операции (АТО) рассказали, что украинские военкоматы набирали в ряды РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T18:30

2022-05-08T18:30

2022-05-08T19:13

специальная военная операция на украине

россия

мариуполь

батальон "айдар"

украина

вооруженные силы украины

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ВОЛЧАНСК, 8 мая - РИА Новости. Задержанные в Харьковской области бывшие участники так называемой зоны Антитеррористической операции (АТО) рассказали, что украинские военкоматы набирали в ряды армии для участия в карательных операциях против мирного населения Донбасса не только хронических алкоголиков, но и неоднократно судимых уголовников, а также психически нездоровых людей и наркоманов.Подобные призывники также попадали в нацбаты, например, в "Айдар" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела). За отказ от мобилизации всем грозила тюрьма."Был призван в армию несмотря на то, что есть судимость за хранение боеприпасов и четыре привода в психиатрическую больницу... В армию призвали меня в 20-м году, я пробыл там шесть месяцев", - рассказал РИА Новости Анатолий Мусорованский. По его словам, в военкомате он показал справки о наличии судимости и выписки из психиатрической клиники, однако "военком махнул рукой".Мусорованский служил в 24-й бригаде, "стояли между Мариуполем и Волновахой", рассказывает он.Александр Кириченко срок отбывал трижды - за "самоволку", кражу алюминия и хулиганство. "Когда в 19-м году я пришел домой, работы не было, я обратился в военкомат, чтобы пойти в армию", - рассказывает Кириченко. Его приняли в 53-ю бригаду, которая, по словам Кириченко, называлась "Айдар".Мужчина рассказал, что позже потерял отца и начал "сильно пить". "Тогда меня уволили "по несоответствию", - говорит он."По мобилизации 70% (людей) были с судимостями. В последнее время мало судимых было, но, знаю, было, процентов 30%", - рассказал Кириченко."Есть там и наркоманы, которые колются, траву курят", - рассказал мужчина, добавив, что наркотики в основном приходят в армию посылками "Новая почта".

https://radiosputnik.ria.ru/20220508/plennyy-1787484794.html

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Бывшие участники боевых действий в Донбассе с судимостью Задержанные в Харьковской области бывшие участники боевых действий в Донбассе рассказали, что украинские военкоматы набирали в ряды украинской армии для участия в карательных операциях против мирного населения Донбасса в том числе алкоголиков, наркоманов, судимых и психически нездоровых людей. 2022-05-08T18:30 true PT2M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, мариуполь, батальон "айдар", украина, вооруженные силы украины