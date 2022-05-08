https://ria.ru/20220508/avtoprobeg-1787556845.html

В Судане впервые прошел автопробег в честь Дня Победы

В Судане впервые прошел автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2022

В Судане впервые прошел автопробег в честь Дня Победы

Автопробег в честь Дня Победы впервые прошел в суданской столице Хартуме, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Судане Георгий... РИА Новости, 08.05.2022

2022-05-08T20:58

2022-05-08T20:58

2022-05-08T20:58

день победы — 2022

судан

хартум (город)

россия

день победы

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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Автопробег в честь Дня Победы впервые прошел в суданской столице Хартуме, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Судане Георгий Амбарцумян.По словам Амбарцумяна, участие в памятном мероприятии приняли десятки суданцев и российских граждан, проживающих и работающих в Судане."Автоколонна под Знаменем Победы, государственными флагами Судана и России и Георгиевскими ленточками проследовала по Хартуму в особой атмосфере. Жители суданской столицы и водители реагировали позитивно и благожелательно на совместную акцию", - сказал российский дипломат.

https://ria.ru/20220508/pobeda-1787523283.html

судан

хартум (город)

россия

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Автопробег в честь Дня Победы в Судане 6 мая в столице Судана 🇸🇩 прошел автопробег, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в этом памятном мероприятии приняли десятки суданцев и наших соотечественников, проживающих и работающих в стране. Автоколонна под Знаменем Победы, государственными флагами Судана 🇸🇩 и России 🇷🇺 и Георгиевскими ленточками проследовала по Хартуму в особой атмосфере. Жители суданской столицы и водители реагировали позитивно и благожелательно на совместную акцию. 2022-05-08T20:58 true PT1M03S

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Наталья Макарова

судан, хартум (город), россия, день победы