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В Судане впервые прошел автопробег в честь Дня Победы
В Судане впервые прошел автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2022
В Судане впервые прошел автопробег в честь Дня Победы
Автопробег в честь Дня Победы впервые прошел в суданской столице Хартуме, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Судане Георгий... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T20:58
2022-05-08T20:58
2022-05-08T20:58
день победы — 2022
судан
хартум (город)
россия
день победы
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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Автопробег в честь Дня Победы впервые прошел в суданской столице Хартуме, рассказал РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Судане Георгий Амбарцумян.По словам Амбарцумяна, участие в памятном мероприятии приняли десятки суданцев и российских граждан, проживающих и работающих в Судане."Автоколонна под Знаменем Победы, государственными флагами Судана и России и Георгиевскими ленточками проследовала по Хартуму в особой атмосфере. Жители суданской столицы и водители реагировали позитивно и благожелательно на совместную акцию", - сказал российский дипломат.
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Автопробег в честь Дня Победы в Судане
6 мая в столице Судана 🇸🇩 прошел автопробег, приуроченный к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в этом памятном мероприятии приняли десятки суданцев и наших соотечественников, проживающих и работающих в стране. Автоколонна под Знаменем Победы, государственными флагами Судана 🇸🇩 и России 🇷🇺 и Георгиевскими ленточками проследовала по Хартуму в особой атмосфере. Жители суданской столицы и водители реагировали позитивно и благожелательно на совместную акцию.
2022-05-08T20:58
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РИА Новости
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судан, хартум (город), россия, день победы
В Судане впервые прошел автопробег в честь Дня Победы
Автопробег в честь Дня Победы впервые прошел в суданской столице Хартуме