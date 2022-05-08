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В Финляндии прошел автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2022
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День Победы — 2022
https://ria.ru/20220508/avtoprobeg-1787518458.html
В Финляндии прошел автопробег в честь Дня Победы
В Финляндии прошел автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 08.05.2022
В Финляндии прошел автопробег в честь Дня Победы
Автопробег в честь Дня Победы и в поддержку Донбасса прошел в столичном регионе Финляндии, рассказала РИА Новости один из его организаторов Дарья... РИА Новости, 08.05.2022
2022-05-08T15:27
2022-05-08T16:12
день победы — 2022
в мире
финляндия
день победы
владимир путин
донбасс
украина
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Автопробег в честь Дня Победы и в поддержку Донбасса прошел в столичном регионе Финляндии, рассказала РИА Новости один из его организаторов Дарья Скиппари-Смирнов.Акция вызвала большой резонанс в стране еще до ее начала.Петицию с просьбой отменить мероприятие подписали более шести тысяч человек, так как "автопробег провоцирует разжигание межнациональной розни"."Мы организовали автопарад в честь Дня Победы 8 мая, чтобы отметить День Победы и поддержать Российскую Федерацию в ее нелегкой миссии — борьбе с нацизмом, фашизмом и русофобией во всем мире. Мы поддерживаем справедливость, искренность и честность Российской Федерации! Мы также поддерживаем Донбасс и дадим надежду жителям этого региона — людям, которые восемь лет живут в условиях войны, в большом отчаянии, под агрессией и угрозой геноцида", — отметила она.Всего в автопробеге участвовали около 15 автомобилей, они проехали по городам столичного региона Финляндии.Мероприятие было организовано финско-российской ассоциацией RuFi, прошло при поддержке посольства Российской Федерации, Российского центра науки и культуры и полиции Хельсинки.В воскресенье также прошли три другие, "ответные" акции: "День скорби" — мероприятие, направленное против организованного ассоциацией RuFi автопробега, акция скорби и памяти в том числе жертв российской специальной операции на Украине и антивоенная акция, организованная Гражданским форумом Финляндии. Все воскресные мероприятия прошли спокойно, сообщили в полиции финской столицы.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220508/prazdnik-1786009397.html
https://ria.ru/20220508/pamyatniki-1787501149.html
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в мире, финляндия, день победы, владимир путин, донбасс, украина
15:27 08.05.2022 (обновлено: 16:12 08.05.2022)
 
В Финляндии прошел автопробег в честь Дня Победы

В Финляндии прошел автопробег в честь Дня Победы и в поддержку Донбасса

© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
© Flickr / Jonathan
Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Автопробег в честь Дня Победы и в поддержку Донбасса прошел в столичном регионе Финляндии, рассказала РИА Новости один из его организаторов Дарья Скиппари-Смирнов.
Акция вызвала большой резонанс в стране еще до ее начала.
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08:00
Радость, скорбь, отрицание: как соседи России отмечают День Победы
Петицию с просьбой отменить мероприятие подписали более шести тысяч человек, так как "автопробег провоцирует разжигание межнациональной розни".
"Мы организовали автопарад в честь Дня Победы 8 мая, чтобы отметить День Победы и поддержать Российскую Федерацию в ее нелегкой миссии — борьбе с нацизмом, фашизмом и русофобией во всем мире. Мы поддерживаем справедливость, искренность и честность Российской Федерации! Мы также поддерживаем Донбасс и дадим надежду жителям этого региона — людям, которые восемь лет живут в условиях войны, в большом отчаянии, под агрессией и угрозой геноцида", — отметила она.
Всего в автопробеге участвовали около 15 автомобилей, они проехали по городам столичного региона Финляндии.
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Мероприятие было организовано финско-российской ассоциацией RuFi, прошло при поддержке посольства Российской Федерации, Российского центра науки и культуры и полиции Хельсинки.
В воскресенье также прошли три другие, "ответные" акции: "День скорби" — мероприятие, направленное против организованного ассоциацией RuFi автопробега, акция скорби и памяти в том числе жертв российской специальной операции на Украине и антивоенная акция, организованная Гражданским форумом Финляндии. Все воскресные мероприятия прошли спокойно, сообщили в полиции финской столицы.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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